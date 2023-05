Perez se predomislio oko Modrića? Nakon svega oglasio se ugledni novinar

U finalu nogometne Lige prvaka, 10. lipnja u Istanbulu, igrat će Inter i Manchester City nakon što je engleska momčad u polufinalnom uzvratu, na svom Etihadu, posve nadigrala Real Madrid s 4-0 (2-0).

Veliki korak prema finalu klub iz Manchestera je napravio u prvom poluvremenu nakon kojeg je vodio 2-0, a oba gola je dao Bernardo Silva, u 23. i 37. minuti. Real je dodatno potonuo u 76. minuti kada je Eder Militao pogodio vlastitu mrežu za 3-0 Cityja. Konačnih 4-0 postavio je Julian Alvarez golom u 91. minuti.

Nakon utakmice pojedini španjolski mediji raspisali su se kako je predsjednik Kraljeva Florentino Perez bio frustriran te se nije spuštao u svlačionicu. Neki su pisali da je toliko razočaran da razmišlja dodatno analizirti ugovore 'legionirima' u svlačionici poput Luke Modrića, Tonija Kroosa i Karima Benzeme.

No, to čini se nema veze s istinom, novinar The Athletica Mario Cortegana tvrdi: "Modrić, Kroos i Benzema ostaju."

Modrić još uvijek nije potpisao ugovor za sljedeću sezonu, a aktualni mu istječe na kraju ove sezone.