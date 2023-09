Perišić oduševio posljednjom izvedbom: 'Nije on 'prestar', on je elita'

U 5. kolu Premier lige Tottenham je preokretom duboko u sudačkoj nadoknadi na svom terenu svladao Sheffield United sa 2-1 (0-0) uz asistenciju Ivana Perišića.

Hrvatski reprezentativac ušao je u igru za Tottenham u 80. minuti susreta protiv Sheffield Uniteda da bi u osmoj minuti nadoknade njegov ubačaj iz kornera Richarlison glavom sproveo u mrežu za 1-1, a dvije minute potom Perišić je sudjelovao u akciji iz koje je Kuluševski kompletirao veliki preokret.

Perišić je dodao Richarlisonu koji je proslijedio loptu do Kuluševskog koji je jakim udarcem sa 15 metara donio veliko slavlje na stadionu. Prethodno je Hamer u 73. minuti iz gužve nakon kornera doveo goste u vodstvo.

'Ivan Perišić je najpodcjenjeniji nogometaš Tottenhama u povijesti kluba'

"Ivan Perišić je najpodcjenjeniji nogometaš Tottenhama u povijesti kluba. O tome nema spora", oduševljeno pišu navijači londonskog prvoligaša. "Ne mogu vjerovati da su ljudi htjeli da on ode jer je 'prestar'. Još je jednom bio ključan za nas, on je od vitalne važnosti za momčad. On je elitni igrač."

