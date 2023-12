Petkovića nakon dodijeljene nagrade pitali o Livaji: 'Odlazak je njegova stvar'

Hrvatski nogometni reprezentativac i kapetan Dinama Bruno Petković pobijedio je u izboru za najboljeg igrača HNL-a, a glasovali su kapetani momčadi koji se natječu u prvenstvu.

Nije ovom kapetanu prvi put da je osvojio ovu nagradu, već je i 2019. godine bio izabran.

"Želim zahvaliti svima koji su glasali za mene. Ovo je veliko priznanje s obzirom na to da su upravo kapetani svih klubova HNL-a birali najboljeg igrača. Ovo je nagrada za moj trud i motivacija za dalje. Isto tako želim zahvaliti svojim suigračima, bez kojih sigurno ne bih dobio ovo priznanje', rekao je Petković za Tportal.

Komentirao je i stanje na ljestvici te kako se momčad osjeća nakon prvog dijela sezone. Dinamo je trenutno treći s 34 boda, ali i utakmicom manje od Rijeke.

"Pritisak je biti u Dinamu ako nisi prvi. Ako si prvi i ne pobjeđuješ onako kako bi trebao, s lepršavom igrom i lijepim nogometom, onda si pod upitnikom i pod velikim povećalom. To je nešto što nosi Dinamo – dobiješ puno dobrih stvari, ali to nosi određeni pritisak”, objasnio je trenutni osjećaj.

Neizbježna su bila pitanja o Livaji i reprezentaciji, točnije njegovom odlasku.

"Sigurno će nedostajati jer je odličan igrač. Ali to je njegova osobna odluka. Bilo bi mi krivo da je donesena zbog nekog drugog. Ako je to njegova osobna odluka, u kojoj odlučuje čisto zbog sebe, svi to moramo poštovati. Ako je donesena zbog nečega što nije bilo korektno prema njemu ili nekome, to je nešto što treba uvidjeti i da se takve stvari ne događaju u budućnosti.Svi znamo kakav je igrač, odnosno da radi razliku. I koji donosi jako puno Hajduku, njegova je referentna točka. Žao mi je što u reprezentaciji nećemo igrati zajedno, ali odluku koju je on donio treba poštovati i to je njegova stvar", a zatim je rekao koje sve ciljeve im i što se Dinama tiče, ali i reprezentacije:

"Imam dva velika cilja: prvo otići s reprezentacijom na Europsko prvenstvo, a onda tamo napraviti što je više moguće. Nema velikih i pompoznih izjava, trebamo ovo ili ono. Ići ćemo korak po korak, a vjerujem da možemo daleko dogurati. Što se tiče Dinama, naravno da želimo osvojiti naslov prvaka. To nam je primarni cilj. Napravit ćemo sve da to i ostvarimo."

