Piksi poručio Srbima da traže hotele u Njemačkoj: 'Da poslije ne bude kasno'

U skupni G još nema konačnog raspleta, ali su Mađarska i Srbija na koračić od plasmana na Euro. Srbija je u derbiju svladala Crnu Goru s 3-1, a Mađarska je od 0-2 došla do boda na gostovanju u Litvi i ostala na vrhu ljestvice s 14 bodova uz bod više i utakmicu manje od drugoplasirane Srbije.

Kako će srpska reprezentacija u zadnjem nastupu ugostiti već eliminiranu Bugarsku, za očekivati je da će osvojiti barem bod, što bi bilo dovoljno za drugo mjesto.

Za pobjedu nad Crnogorcima u Beogradu zasluge pripadaju dvostrukom strijelcu Aleksandru Mitroviću (9, 73) te Dušanu Tadiću (77) koji je postigao gol za konačnih 3-1. Stevan Jovetić je u 36. minuti bio strijelac gola kojim su Crnogorci izjednačili na 1-1.

Crna Gora se još može kvalificirati na Euro, ali za to su joj potrebne pobjede protiv Litve u Podgorici i protiv Mađarske u Budimpešti, uz uvjet da Srbija izgubi na svom terenu od Bugarske.

Srbi su na poluvremenu imali neriješen rezultat pa je publika ispratila domaće igrače zvižducima u svlačionicu. Nakon utakmice na to se osvrnuo Dragan Stojković Piksi, legendarni bivši nogometaš koji je sada izbornik Srbije.

"Zvižduci? Jesu li ljudi nestrpljivi? Utakmica traje 90 minuta, a ne 45. Ljudi moraju to naučiti. Igrači ne zaslužuju nijedan zvižduk, oni trče, bore se, daju sve od sebe za svoju zemlju. Te zvižduke ne želim više čuti!", komentirao je Piksi pa dodao:

"Nije me poremetio gol, niti moje igrače. Možda je poremetio neke druge ljude. Bio sam potpuno miran. Znate iz kog razloga? Jer sam uradio sve što je u mojoj moći da pripremim ekipu kako treba i vršim izmjene na najbolji način, da dirigiram ekipom na najbolji način. Na poluvremenu uopće nije bilo nervoze. Momcima sam rekao da ćemo dati gol, a kad im budemo dali gol, to je auf wiedersehen!"

'Bolje počnite gledati hotele po Njemačkoj na vrijeme'

Crnogorci su zabili jedini gol nakon velike greške srpskih obrambenih igrača.

"Brine takav gol, ali mi radimo na tome. Zaista vrijedno radimo, objašnjavamo svaki trening principe obrane. Ali greške su dio nogometa. Nepromišljen pas i kazna, poklon gol. Sve je to nogomet. Nekada džabe taktika, sistemi, džabe sve. Dogodi se utakmica kao u Budimpešti.

Mađari mogu zapaliti svijeću kakvu su sreću imali. Nitko mi ne može reći da su bili bolji od nas. Ne može svaka utakmica biti sa 100 šansi, a bez gola. To june neće da te mune! Mora i ući nešto. I, evo, ušle su, od tri šanse dali smo tri gola.

Najbolje da će me Bugari sad saplesti, neće moći to. Ta opcija ne postoji. Ne želim ni pomisliti na to. Bolje počnite gledati hotele po Njemačkoj na vrijeme, nemoj da poslije bude kasno", rekao je srpski izbornik.

