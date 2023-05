Piksi birao najboljih 11 s kojima je igrao pa se sjetio Hrvata: 'Prijem, kontrola, pregled igre...'

Dragan Stojković jedan je od najpopularnijih nogometaša iz bivše Jugoslavije. Bivši reprezentativac Srbije trenutno je njihov izbornik, a u emisiji "Mojih TOP 11" s Nešom Petrovićem izdvojio je najbolje igrače s kojima je surađivao u karijeri.

Njegovih idealnih 11 činili bi sljedeći igrači:

Dragan Pantelić, Robert Prosinečki, Vladimir Jugović, Dejan Savićević, Darko Pančev, Chris Waddle, Carlos Alberto Torres, Alessandro Renica, Safet Sušić, Predrag Mijatović, Miodrag Belodedić, a za trenera bi postavio Arsènea Wengera.

Na popisu se tako našao i Prosinečki, a evo što je Stojković rekao za "Žutog":

"Jednog toplog popodneva, Vaske me je pozvao u svoju kancelariju i pitao me što mislim o 'malom žutom' koji je upravo odradio prvi trening u Crvenoj Zvezdi. Nisam znao puno o tom žgoljavku, čuo sam da je bilo neke frke s Ćirom u Dinamu i da ga je doveo na probu u Beograd. Rekao sam Vasketu da me je impresionirao nekim potezima. Odličan prijem, kontrola lopte. Odigrao je par dijagonala koje su bile precizne, točne. Ali ne toliko zbog pasa, koliko zbog pokreta, koordinacije, mekoće s kojom je sve to radio. Svako tko se bar malo razumije u nogomet, morao je to primijetiti", rekao je Piksi, pa nastavio:

Fenomenalna tehnika, strašan udarac, pregled igre. Vaske kaže 'imamo ga za džabe'. Što je onda problem, uzimaj ga odmah. Vidjelo se da je majstor nogometa, samo je trebalo vrijeme da uđe u Zvezdin vrtlog, da se navikne na ambijent, pritisak, navijače, trofeje. Kada je s mladima Jugoslavije osvojio titulu svjetskog prvaka u Čileu, čekao sam ga na beogradskom aerodromu i poklonio mu buket cvijeća. Zvezda je uvijek bila veliki klub i smatrao sam to lijepom gestom kapetana prema mladiću koji je proglašen za najboljeg mladog nogometaša na svijetu", prisjetio se Piksi.