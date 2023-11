Dinamo i četvrti put u sezoni bolji od Astane: Plavi u Kazahstanu stigli do bitne europske pobjede

Dinamo je u petom kolu Konferencijske lige slavio na gostovanju kod Astane 2-0 te tako privremeno skočio na drugo mjesto skupine.

Dinamo je prvi put zaprijetio u šestoj minuti kada je Kaneko ubacio u sredinu gdje je udarac Baturine s ruba šesnaesterca išao ravno u Čondrića. U 10. minuti Mišić je srušio Astanova u šesnaestercu, a sudac je odmah pokazao na bijelu točku, no udarac Darboea pročitao je Zagorac i obranio. Dinamo je odgovorio u 17. minuti kada je udarac Petkovića glavom otišao iznad gola. Samo minutu kasnije iz daljine je opalio Baturina, no udarac od bloka odlazi malo pokraj gola.

Kazahstanci su odgovorili u 50. minuti kada je nakon ubačaja s lijeve strane pucao s 11 metara Vorogovskij, ali odlazi to pokraj gola. Domaći morao je mijenjati u 30. minuti kada se u duelu s Bulatom ozlijedio Ourega, a na teren je ušao Lončar. Malo smo dobrog nogometa vidjeli u drugom dijelu prvog poluvremena, vrijedi izdvojiti tek pokušaj Kaneka u 38. minuti koji odlazi pokraj gola. Domaćini su bili opet opasni u 42. minuti kada je Ljubičić promašio jednu loptu koja dolazi do Darboea, ali njegov udarac s 14 metara iskosa s desne strane odlazi pokraj gola. U samoj završnici udarac je okušao Bulat, ali odlazi to daleko od gola.

Odmah na početku drugog poluvremena Jakirović je mijenjao te je u svlačionici ostavio Bulata, a priliku je dobio Sučić. Dinamo je zaprijetio ubrzo preko Kaneka čiji je udarac išao ravno u Čondrića. Bolju igru na početku nastavka Plavi su okrunili u 48. kada je udarac Sučića prvo brani Čondrić, no lopta se odbija do Vidovića koji s desetak metara neobranjivo pogađa za 1-0. Samo dvije minute kasnije Dinamo je mogao i do drugog gola, ali udarac Petkovića sjajno brani golman domaćina.

U 62. minuti dobru priliku imao je Petković, no odlazi to pokraj gola. Od 72. minuti Plavi su imali igrača više kada je Jovančić zbog prekršaja na Moharramija dobio drugi žuti karton te je morao na tuširanje prije ostalih. Dinamo je pitanje pobjednika riješio u 79. minuti kada Kaneko pokupio jedan odbijanac iz kornera i zakucao u mrežu. Lopta je na putu do gola dirala i Petkovića. U 82. minuti Plavi su mogli i do 3-0, ali je udarac Moharramija zaustavila vratnica. Bila je to ujedno posljednja prilika na utakmici.

Dinamo sada ima šest bodova te je drugi u skupini. Viktorija je već ranije osigurala prvo mjesto te ima 12 bodova. Astana i Ballkani su na četiri, a momčad s Kosova ima utakmicu manje.

