Pletikosa za RTL: 'Sjajno je bilo gledati igrači kako slave uz domoljubne pjesme'

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na EURO 2024. koji će se održati u Njemačkoj zahvaljujući 1-0 (1-0) pobjedi protiv Armenije u susretu posljednjeg kola. Pogodak koji je Vatrene odveo na EURO postigao je Ante Budimir u 43. minuti. Hrvatska će tako od 14. lipnja do 14. srpnja sljedeće godine po sedmi put nastupiti na Euru.

U Splitu je RTL-ov reporter Rade Županović razgovarao s tehničkim direktorom reprezentacije Stipom Pletikosom.

"Hvala lijepa na čestitkama i prije svega, naravno, lijep pozdrav svim gledateljima RTL televizije. Proslavili smo veselo, emocionalno, kako to uvijek biva kad se ostvare ovako izvanredni uspjesi kao što je ovaj sinoćnji i naravno ovom prilikom bih i ja čestitao svim sudionicima tog uspjeha. Naravno, od igrača, izbornika, stožera, naravno, do ljudi iz Hrvatskog nogometnog saveza, na kraju do naših navijača koji su nam sinoć bili sjajna podrška", započeo je Pletikosa, koji je morao odgovoriti i zašto nas Vatreni uvijek drže u drami.

"Pa dobro, pretpostavljam se da se referirate na ovaj prošli ciklus koji nije bio baš tako uspješan. Zbog ja mislim prije svega velikog izostanka velikog broja igrača koji su utjecali na našu izvedbu. Međutim, mislim da smo iz toga dosta naučili, pogotovo izbornik sam koji se referirao javno jako dobro u vezi te situacije i da smo naučili i analizirali, napravili nekakve strateške promjene u smislu kadra, i ta interpretacija nogometne igre koja se dogodila u posljednja dva susreta naše kvalifikacijske grupe jasno govori koliko smo na jednom dobrom putu da taj Euro koji nam predstoji sljedećeg ljeta odradimo u jednom pravom, onom hrvatskom stilu. Kako smo već do sada navikli naše navijače."

Je li Hrvatska u ovom trenutku favorit Eura?

"Teško je govoriti o favoritima. S moje pozicije tehničkog direktora mogu govoriti samo o procesima koji se obavljaju unutar Hrvatskog nogometnog saveza kako bi ekipi omogućili što bolje uvjete. Kad kažem što bolje uvjete mislim od izbora kampa gdje smo već jutros pokrenuli određene radnje da bukiraju one neophodne smještaje i sadržaje koji će našim igračima pružiti maksimum da pokažu svoje kvalitete. Uz, naravno, sjajnu podršku našega predsjednika Nogometnog saveza Kustića koji poštuje sve te vrijednosti nogometne vrijednosti, jer ih i živi. I meni kao tehničkom direktoru zbilja je zadovoljstvo s te strane surađivati s njim i naravno s izbornikom koji moram reći da zbilja sjajno rukovodi s grupom, sjajno rukovodi s većinom igrača i sjajno vrši integraciju novih igrača što je jako bitna za sve nas, za hrvatski nogomet kako bi što dalje bili velesila kakvu nas već sad puno država doživljavaju."

Svi očekuju medalju s ovog Eura.

"Pa teško je opet kažem, govoriti o medaljama. Ono što možemo obećati je da ćemo dati sve od sebe. To nikada ja mislim, nije ni bilo upitno kada je u pitanju ova grupa igrača. I njih je bilo sinoć sjajno gledati kako u svlačionici u jednom internom druženju za vrijeme večere slave uz domoljubne pjesme. Mislim da će sad zbilja krenuti jedna ogromna pomama za ulaznicama, s obzirom da se svi znamo da se igra u Njemačkoj, jednoj državi koja broji veliki broj naših ljudi i koji će nam biti sigurno uz one koji će doći iz Hrvatske. Ogromna podrška i potpora i motiv. I na kraju taj osjećaj pripadnosti prema Hrvatskoj mislim da može učiniti ogromnu razliku."

Pletikosa je morao odgovoriti i koga bi voljeli izbjeći na terenu.

"Nogomet se stalno mijenja. Ja kažem da je nogomet kao nekakvo živo tijelo kojem se moraš u kratkom vremenu adaptirati na sve njegove zahtjeve, tako da postoji dosta različitih stilova igranja. Naša snaga je u toj adaptaciji na bilo kojeg protivnika što smo pokazali, ja mislim i na Svjetskom prvenstvu u Katru i kroz Ligu nacija, tako da mislim da je najbitnije da se brinemo sami o sebi. Ono što bih volio da nas izbjegnu ozljede."

Morao je Pletikosa i odgovoriti je li to bila posljednja utakmica Luke Modrića na Maksimiru.

"To ćete morati pitanje našeg sjajnog kapetana, ali gledajući ga jučer s koliko emocija proživljava taj plasman, imaš osjećaj da mu je prvi. Vjerujem je da ćemo ga i dalje gledati u hrvatskom dresu."

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene ekskluzivno od 29. studenoga gledajte na VOYO.