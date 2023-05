Novi Kovačićev trener služi se alternativnim metodama: 'To mogu vidjeti u njihovoj auri'

Mauricio Pochettino, bivši trener Tottenhama, dogovorio je sve s Chelseajem i preuzet će klub sljedeće sezone. Zamijenit će Franka Lamparda na klupi, koji je bio privremeno rješenje do kraja sezone.

Pochettino bi mogao primijeniti nekonvencionalne metode u svom novom klubu, poput stavljanja kriški limuna po svlačionici i uredu kako bi neutralizirao negativnu energiju.

"Postoje ljudi koji donose negativnu energiju, a tu ulogu preuzima limun. On djeluje kao barijera ili spužva koja upija tu energiju", rekao je Argentinac, koji očito preferira alternativne pristupe.

S obzirom na trenutačne rezultate, atmosferu u klubu i veličinu igračkog kadra u Chelseaju, Pochettinu će trebati puno limuna da bi stvari došle na svoje mjesto.

Međutim, nije sve u njegovom pristupu alternativno. Njegov analitički tim bit će jedan od najbrojnijih u ligi, a trenutno najveći tim ima Ten Hag u Unitedu. No, Poch ima svoje metode.

"Mogu predvidjeti stvari koje će se dogoditi, njihove posljedice ili put kojim će igrač krenuti. To mogu vidjeti u njihovoj auri", napisao je Pochettino u svojoj knjizi.

Pochettino je u sezoni 2018./2019. vodio Tottenham do njihovog prvog povijesnog finala Lige prvaka. Pripremao se za to hodanjem po vatri, ali to mu nije pomoglo jer je Liverpool pobijedio Spurs i ostavio ih bez trofeja.

Vidjet ćemo hoće li Pochettinove metode biti prihvaćene od strane igrača Chelseaja sljedeće sezone. Dosad su se već okrenuli leđa dvojici trenera, Tuchelu na početku sezone, a zatim i Potteru, pa je pitanje kako će reagirati na ovaj, najblaže rečeno, neobičan pristup.