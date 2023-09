Podravske štuke snimile novi navijački hit: Poslušajte ga

Slaven Belupo će u prvoj utakmici sedmog kola HNL-a u Koprivnici u petak od 20 sati ugostiti Lokomotivu.

Farmaceuti nakon šest odigranih utakmica imaju šest bodova te su na sedmom mjestu, dok je Lokomotiva deveta s tri boda, ali i utakmicom manje.

"Kao i svakog vikenda, imat ćemo istu priču. Još jedna utakmica koja je 50/50. Čeka nas dobar protivnik koji je protiv Osijeka postigao gol u posljednjim sekundama, a to nije prvi puta ove sezone da su se vratili iz gotovo izgubljene situacije. Sigurno ih je taj gol Kulenovića napunio pozitivom. Izrazito su opasni, mogu zaprijetiti i iz auta, imaju igrače poput Bubanje, Šotičeka, Tucija i Kulenovića tako da nas čeka težak obračun. S druge strane, nama za sutrašnju utakmicu neće konkurirati Crnac koji nam je donio 30% golova do sada. Moramo pronaći rješenje kako ga nadomjestiti i kako kompenzirati njegov napadački učinak", najavio je trener Belupa Ricardo Moniz te dodao kako vjeruje da momčad ima veliki prostor za napredak.

"Kao što znate, ja volim igrati visoki presing, no još uvijek nismo dovoljno spremni za to. U Osijeku smo bili pomalo naivni i zato smo odlučili svi zajedno da je u ovom trenutku, sve dok se ne spremimo dovoljno, pametnije da se spustimo nešto niže na terenu i igramo pragmatičnije. Važno je osvajati bodove koji nam donose dodatno vrijeme za rad i napredak prema igri kakvu želimo igrati. Naš plan je dugoročan i tako radimo. Ono što je u ovom trenutku najvažnije je da podignemo obrambenu konzistentnost i počnemo primati manje pogodaka. Treći smo napad lige, no primili smo previše golova."

Na utakmici se sprema i premijera nove pjesme najmlađe navijačke skupine u Hrvatskoj - Podravskih štuka, koju možete poslušati ovdje.

