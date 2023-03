Pogledajte koliko je Luka Modrić zaradio od plaća u Realu

Luka Modrić najbolji je nogometaš u povijesti Hrvatske, a dvama medaljama na SP-u ušao je zasigurno i u svjetski nogometni panteon.

Iako se ozbiljno približio 40. godini života, Luka igra poput mladića. U tjednu iza nas još je jednom prosipao magiju nogometnim travnjakom u pobjedi svog Reala protiv Liverpoola na Anfieldu (2:5).

Naklonila se nogometnom maestru i publika na kultnom engleskom stadionu, a sve su žešći pritisci na upravu Kraljeva da mu još jednom ponudi novi ugovor.

S obzirom da je novi Modrićev ugovor 'na tapeti' bavili smo oko na njegovu zaradu u proteklih 11 godina.

Sudeći prema informacijama koje donosi Capology, kapetan Vatrenih je u Realu od plaća zaradio čak 140 milijuna eura bruto.

Što stariji, to bolji i bogatiji

Interesantno je da je Modrić po dolasku u Kraljevski klub do 2014. zarađivao 8 milijuna bruto, a naredne dvije godine 7.5 milijuna. No potom je njegova forma narasla, a on igrački sazrio pa su mu primanja 2017. i 2018. narasle na 14 milijuna eura, a naredne godine se popela na 18.

Najlukrativniji period je za Modrića nastupio od 2019. pa na ovamo kada je u tri sezone ukupno zaradio 63 milijuna eura bruto, odnosno 21 milijun godišnje.

S tim nevjerojatnim ciframa Modrić je najplaćeniji sportaš u Hrvatskoj no u Realu ih je četvero kojima na račun liježe više novca nego našem majstoru.

Riječ je o Davidu Alabi, Toniju Kroosu, Karimu Benzemi i Edenu Hazardu čija se primanja kreću između 22.5 i 30 milijuna eura po sezoni.

Među hrvatskim sportskim vedetama s Modrićem mogu u istu rečenicu tek Bojan Bogdanović koji je uprihodio u karijeri oko 78 milijuna eura, a ta će cifra narasti za dodatnih 36 milijuna u iduće dvije sezone. Također, po bruto prihodima s kapetanom Vatrenih se mogu usporediti Ivan Perišić i Ivan Rakitić.