Još jedno kolo HNL-a je iza nas, ono 18., a po rezultatima bi se moglo reći da su neke momčadi već otišle na zimsku pauzu. Hajduk je kao jesenski prvak protiv Lokomotive uzeo samo bod, a Rijeka koja je dugo bila na vrhu ljestvice svoju šansu da ostane ispred Dinama prokockala je porazom protiv Slaven Belupa (4-2).

'Rijeka ima kvalitetu, bez obzira na poraz'

Igor Pamić, bivši nogometaš Dinama i hrvatske reprezentacije, danas trener Karlovca, za Net.hr tu utakmicu komentira kao najveće iznenađenje tog kola.

"To nitko nije očekivao. Međutim, Rijeka se mučila s puno, zaista puno neriješeni rezultata i u prošlim kolima. Njihova igra, osim Varaždina, nije bila uvjerljiva i jednostavno dogodilo se nešto što je bio slijed nečega. Teško je uvijek i pobjeđivati. Ja stalno govorim da Rijeka ima i kvalitetu, i hitrinu, ima brzinu, ima i energiju međutim opet nešto za pobjeđivati u serijama baš i nema. Nažalost to se jučer dogodilo i tako joj često bude pred svojim navijačima. Oni su svoju šansu prokockali prvo poluvrijeme. Tada su bili dominantni i imali su i dvije šanse odlične gdje nisu uspjeli realizirati, a poslije su ušli u problem u nervozu", objašnjava nam Pamić.

Igor Pamić

U nedjelju nas očekuje najiščekivaniji derbi HNL-a. U 19. kolu Dinamo i Hajduk odigrat će četvrti, a ujedno i posljednji prije zimske pauze. Bijeli s 40 bodova na Maksimir dolaze kao jesenski prvaci, dok Dinamo s dvije utakmice manje stoji kao drugoplasirani s 33 boda.

'Hajduk k'o Hajduk'

No, nije se splitski klub proslavio u prošlom kolu protiv Lokomotive. Iako je Torcida 'okupirala' veći dio tribina u Kranjčevićevoj Bijeli su remijem (1-1) protiv Lokosa uzeli samo bod.

"Hajduk k'o Hajduk. Imali su jednu fenomenalnu seriju. Mučili su se oni i s rezultatima i s igrom, a i dolaskom Karoglana, pogotovo u drugim poluvremenima, ali su pobjeđivali i zato digli razinu igre, pogotovo u Puli i protiv Gorice doma. Lokomotiva je uvijek nezgodan protivnik, međutim da je Hajduk ušao u utakmicu na način kao u drugo poluvrijeme danas bi imao dva boda više. Zašto sam rekao Hajduk k'o Hajduk, jer kad se očekuje da se ipak napravi taj iskorak (prva velika šansa za ući u derbi miran, za ući s većom prednošću), normalno Hajduk kiksa" govori nam Pamić.

Bez obzira na to što su jesenski titulu osigurali, Hajduku najveći protivnik puše za vratom. Remi protiv Lokomotive svakako nisu priželjkivali, a ni očekivali pogotovo ne prije velikog derbija.

"Hajduk je pokazao da može i zna pobijediti Dinamo, znači pobijedili su ih dva puta što nije nebitno sa psihološke strane. Za takvu utakmicu koja ima veliku emociju ove ostale će biti vrlo brzo zaboravljene i Dinamova protiv Rudeša i Hajdukova protiv Lokomotive. Mislim da je Hajdukov najveći hendikep je izostanak nekih igrača bitnih za njihovu igru", objašnjava Pamić.

Važnu ulog imat će utakmica s Ballkanijem

Modri su svoja tri boda u posljednjem kolu uzeli, no ne može se reći da su rezultatom 1-0 protiv Rudeša briljirali. No, tko li je u ovom trenutku bolji Hajduk koji čuva vrh ljestvice ili Dinamo?

"Osobno smatram da je Dinamo bolja momčad, da ima bolji kadar. Međutim, oni isto tako ne blistaju. Ono što može biti strahovito bitno prije ove utakmice, prije ovog derbija je to što Petković nije u ekstra fizičkom izdanju, a on je strahovito bitan za igru Dinama. Ono što je također bitno je utakmica s Ballkanijem u četvrtak. Pitanje je koliko su dečki spremni odigrati dvije toliko bitne utakmice i sa psihičkog, ali i fizičkog aspekta, u vrlo kratkom vremenu. No, kad bih gledao sa strane igračkog kadra držim da je donekle Dinamo u prednosti", rekao je Pamić, pa najavio nedjeljni derbi:

"Mislim da će to biti dobra utakmica. Dinamo lovi, ali nije toliko zaostao, a Hajduk bi eventualnom pobjedom napravio veliki posao pred zimsku pauzu. Po onome što pokazuju trebao bi biti jedan mizeran derbi, ali ja ne znam zašto mi miriše da će ovo biti jedan od boljih. Što se igre tiče očekujem pravu utakmicu, rezultatski nije u prednosti nitko, pogotovo zato što Dinamo ima u četvrtak ovu bitnu utakmicu."

Ključnu utakmicu hrvatske ženske rukometne reprezentacija u borbi za četvrtfinale SP-a protiv Mađarske u ponedjeljak pratite na RTL Kockici i platformi Voyo