Posljednji ples Zlatka Kranjčara u Dinamu: Evo kakav je genijalac bio legendarni Cico

Prošlo je dvije godine od kada nas je napustio Zlatko Cico Kranjčar. Legendarni igrač, trener Dinama, iizbornik i Purger bio je miljenik svih Zagrepčana. Legenda hrvatskog nogometa. napustila nas je u 64. godini života. S Ćirom je 1982. godine vodio Dinamo do povijesnog naslova prvaka, a 16 godina kasnije je kao trener Modrima donio prvi plasman u Ligu prvaka i dvije duple krune.

Cico je sjedio i na izborničkoj klupi te je 2006. godine s Vatrenima igrao Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, a povijest je ispisao i s drugim zagrebačkim klubom. S momčadi iz Kranjčevićeve osvojio je povijesni naslov prvaka 2002. godine. Bio je to prvi put da je jedna momčad koja se ne zove Dinamo ili Hajduk došla do naslova prvaka.

Na klupi Dinama sjedio je još 2016. godine kada ga je uveo u Ligu prvaka. Protivnik u posljednjem pretkolu bio je Red Bull Salzburg, a Cico je u toj utakmici pokazao svu svoju trenersku genijalnost.

"Vi cijenite čovjeka koji uspije u bilo kojem pogledu života, mi cijenimo čovjeka koji napusti svoj ego", citat je iz filma Sedam godina u Tibetu gdje jedna od glavnih protagonistica govori o razlikama između istočnjačke i zapadnjačke kulture. U našoj, zapadnjačkoj kulturi ego je zaista teško sakriti. Svi težimo prema osobnom uspjehu i razvoju samog sebe u bolju i uspješniju osobu. Sportaši su najbolji primjer toga. Testiraju se vlastite granice kako bi se postigao uspjeh i pokazalo svima da si najbolji.

Salzburg predvođen Sorianom i Dinamo pun stranaca

Napustiti ego u sportu vrlo je teško. Sama politika sporta je biti bolji od onog drugog i pokazati mu da si od njega, brži, bolji, odnosno u ovom slučaju sposobniji. No nekada, napuštanje ega i okretanje alternativnijim metodama u sportu zna biti vrlo uspješno.

Dinamova pretkola u Ligi prvaka uvijek mi je bilo nekako neugodno gledati. Na papiru su to sve bili protivnici koji su se trebali lagano pobijediti, ali nikada ne možeš opušteno gledati te utakmice. Ipak, posljednja pretkola značila su često i atraktivnog protivnika, koji je često bio i favoriti i to bi značilo nešto drugačiju situaciju. Europa je već bila osigurana, a dvije dobre utakmice zagarantirane. Dinamo je tako u kvalifikacijama za Ligu prvaka 2016/2017. godine igrao protiv Salzburga.

Austrijanci su i tada imali vrlo jako momčad. Momčad koja se komotno može mjeriti s ovom današnjom. Jonathan Soriano je tada glavna zvijezda kluba iz Salzburga. On je za Red Bull zabio 128 golova u 140 nastupa i tih godina bio jedan od najpoželjnijih napadača u Europi. Dinamo je s druge strane imao "sklepanu" momčad. Puno stranaca, Marko Rog kao najskuplje pojačanje u HNL-u i sjajni duo kojeg su činili Soudani i Fernandes.

Dominacija Austrijanaca i Cicin adut s klupe

Austrijanci su odigrali 1:1 s Dinamom na Maksimiru i puno sretniji mogli na uzvrat. Dinamo je u Salzburgu ostao šokiran već u 22' minuti kada je Lazaro pogodio mrežu za 1:0 i odveo Modre u jako tešku situaciju. Zlatko Kranjčar koji je tada bio na klupi Dinama tražio je pogodak čitavu utakmicu. Pokušavao je preko brzanaca Soudanija i Fernandesa, uveo je u igru Čorića, pokušao s Pavičićem umjesto zaboravljenog Jonasa.

Salzburg je također nastavio napadati, a vratar Eduardo u 80. minuti obranio je udarac koji je spasio Modre. U 83. minuti Cico Kranjčar je do kraja ubio svoj ego. Prestao je tražiti rješenje prema svojim planovima, okrenuo se prema klupi i s nje digao veterana Gordona Schildenfelda. Antolić je izašao, a Šifo koji je također svoj ego spremio u džep sparkirao se u vrh napada, na sidruna.

Foto:

Na prvi pogled apstraktno rješenje koje je imalo smisla samo na papiru i od kojeg je postojala samo teorija. I to je istina. Ako ne vjerujete u to što radite i ako znate da niti Cico niti Šifo ne žele tako igrati to nema smisla. Ali ako u potrazi za višim ciljem, odnosno pogotkom žrtvujete svoj plan i svoj ego, cilj se možda i ostvari.

Igrači su ispoštovali Kranjčarove želje i granatirali Schildenfelda loptama u kaznenom prostoru.

Cici se isplatila hrabrost

Takva taktika zamalo je urodila plodom u 86. minuti kada je Schildenfeld je osvojio loptu u skoku pred kaznenim prostorom domaćih, na nju je natrčao Soudani, ali udarac Alžirca je prohujao pored gola. Ipak, samo minutu potom Dinamova taktika se isplatila, Stojanović je nabacio u srce kaznenog prostora gdje je Schildenfeld nadvisio Ćaletu-Cara i proslijedio za Fernandesa koji je uputio snažan udarac kojega nisu uspjeli blokirati ni stoper niti vratar domaćih za 1-1 i produžetak.

Dinamo je u produžetak ušao opuštenije, nabrijanije i sve je mirisalo na pogodak koji se kasnije i ostvario. Dinamo je slavio rezultatom 2:1, Soudani je zabio pogodak za pobjedu u Ligu prvaka.

Foto:

Cico Kranjčar je jednim potezom riješio utakmicu. Odustao je od svoj školskih nauka, znanja i učenja. Poput starog šmekera "s kvarta" kakav je i bio, odlučio se na potez koji nitko ne očekuje. Riskirao je s tim potezom puno toga. Vjerovao je u njega, u sebe i nije se libio pogriješiti. Zbog višeg cilja pristao je na rizik da bude izrugivan i da se baca sumnja na njegovo trenersko znanje i kvalitetu. Isplatilo mu se.