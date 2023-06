Koji su potencijalni protivnici Dinama na putu do još jedne Lige prvaka?

Dinamo je novom, 24. titulom prvaka Hrvatske osigurao još jedne kvalifikacije za Ligu prvaka, a Plavi su sada saznali i sve moguće potencijalne protivnike. Odlična je vijest da će hrvatski prvak još jednom biti nositelj u svim pretkolima zbog odličnih rezultata u Europi proteklih sezona.

Točnog protivnika Dinamo će saznati na ždrijebu 21. lipnja, a to će sigurno biti netko od idućih klubova: Maccabi Haifa, Zalgiris Vilnius, HJK Helsinki, Flora Tallinn, Shamrock Rovers, The New Saints, Olimpija Ljubljana, Zrinjski Mostar, Aris Limassol.

Klubovi koji imaju zvjezdicu pored svog imena svoj europski put počinju od prvog pretkola stoga ne mora značiti da će biti u drugom pretkolu, ali se to očekuje zbog koeficijenta.

Treće pretkolo moglo bi biti malo kompliciranije za Dinamo jer ga tamo potencijalno čekaju Molde, Sheriff Tiraspol, BATE Borisov, Sparta Praha te AEK Atena.

Prođe li hrvatski prvak sve do playoffa Lige prvaka, tamo može igrati s Ferencvarosem, Karabahom, Slovanom i prvakom Belgije što bi svakako trebalo izbjeći. U Belgiji je potpuna drama u zadnjem kolu lige za prvaka, a za titulu se bore Antwerp, Royale Union i Genk.

Ostvare li Plavi još jedan plasman u Ligu prvaka, u ždrijebu će biti smješteni u treću jakosnu skupinu što znači da neće moći igrati protiv RB Salzburga, AC Milana, Glasgow Rangersa, Sportinga, Lazia i Crvene zvezde.