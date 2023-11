Poznat 21 putnik na EURO u Njemačku: Za preostala tri mjesta bori se 12 reprezentacija

Nakon završetka natjecanja po skupinama, poznat je 21 od 24 sudionika Europskog nogometnog prvenstva koje će se od 14. lipnja do 14. srpnja iduće godine održati u Njemačkoj.

Posljednju, 21. kartu za Njemačku, nakon glavnog dijela kvalifikacija, izvadila je Hrvatska. Ranije su vizu za EURO izborili branitelj naslova Italija, te Francuska, Engleska, Španjolska, Portugal, Belgija, Nizozemska, Turska, Škotska, Danska, Švicarska, Albanija, Austrija, Rumunjska, Mađarska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Češka, te domaćin Njemačka.

Posljednje tri karte dijelit će se u ožujku iduće godine kada je na rasporedu play-off. Raspletom posljednjih utakmica kvalifikacija za EURO 2024., postalo je poznato i kojih će se 12 reprezentacija natjecati za ta tri mjesta.

Momčadi su raspoređene u tri skupine po četiri reprezentacije, prema njihovim plasmanima iz posljednjeg izdanja Lige nacija, ovisno o tome u kojoj su se jakosnoj skupini natjecali.

No, kako su iz Lige A samo dvije reprezentacije propustile priliku kvalificirati se, a to su Poljska i Wales, njima je pridružena jedina reprezentacija iz Lige D, a to je Estonija. Poznato je da će u polufinalu Poljska ugostiti Estoniju, a Wales će biti domaćin jednoj od tri reprezentacije iz Lige B, koja će ždrijebom biti 'prebačena' u Ligu A.

Radi se o reprezentacijama Ukrajine, Islanda i Finske.

Preostale dvije reprezentacije će se natjecati na turniru Lige B i kao gosti će u polufinalu igrati protiv Izraela, odnosno Bosne i Hercegovine.

Polufinalni parovi turnira Lige C su poznati, a to su: Gruzija - Luksemburg i Grčka - Kazahstan.

Ždrijeb će biti održan u četvrtak, od 12 sati, u sjedištu Udruge europskih nogometnih saveza (UEFA) u Nyonu, a na njemu će biti određeni i domaćini finalnih dvoboja.

Polufinalni dvoboji su na rasporedu 21. ožujka 2024., a tri finala će biti odigrana 26. ožujka. Pobjednici finalnih dvoboja će biti tri posljednje reprezentacije koje će pridružiti domaćinu Njemačkoj i momčadima, njih 20, koje su se kroz kvalifikacije izborile za nastup na završnom turniru Europskog prvenstva.

