Poznati nogometaš izašao teren sa slušalicama na ušima, imao je prekrasan razlog za to

West Ham United i Newcastle United odigrali su 2:2 u 8. kolu Premierlige. West Ham je do prednosti stigao golom Součeka (8), Isak (57, 62) je s dva brza gola odveo Newcastle do prednosti da bi Kudus (89) poravnao na 2-2.

Ogromnu pažnju i znatiželju gledatelja izazvao je potez West Hamovog golmana Alphonsea Areole uoči prvog sučevog zvižduka.

On je, naime, izašao na teren sa slušalicama u ušima i nikome isprva nije bilo jasno zašto je to napravio, ali nakon utakmice stiglo je objašnjenje koje je oduševilo sve. Nogomeaši su, kao i obično, na teren izašli s dječacima, a Areola je za ruku vodio autističnog dječaka kojemu jako smeta i plaši ga buka s tribina te je zato nosio slušalice. A Arela je pokazao solidarnost i on je također izašao sa slušalicama na ušima.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.