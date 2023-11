Predsjednica Zadra demantirala priču o upadu navijača: 'Nismo zvali policiju'

Vijest da je "približno 15 članova navijačke skupine Tornado prekinulo trening HNK Zadra u utorak popodne" proširila se medijima munjevitom brzinom. Međutim, sada se oglasila predsjednica Zadra Iva Bokanović koja je otkrila što se točno dogodilo.

Naime, u medijima se pojavila informacija da su navijači zamjerili igračima proslavu posljednje pobjede nad Omišem uz stihove pjesme Mile Kitića, a pisalo se da je pozvana i policija.

Bokanović je napise u medijima potpuno demantirala:

"Ni u jednom trenutku nitko iz HNK Zadar nije pozvao policiju zbog Tornada. To smo iznijeli i na okupljanju, što su shvatili i navijači jer je do njihovog dolaska pola grada pričalo je o tome da oni dolaze na trening, a stigli su i fotografi. Tako da izričito demantiramo bilo kakvu povezanost s pozivom policiji radi njihovog dolaska i ako znaju svi, normalno je da je vijest došla i do policije, ali nikako ne od strane kluba", kazala je Bokanović i dodala:

"S druge strane, ispred navijača smo prvo izašli Krševan Santini i ja, raspravili spornu situaciju, a u nijednom trenutku tema razgovora nije bila preoblikovanje kluba i ničije nezadovoljstvo novim vlasnicima. Nakon toga smo zajedno s navijačima otišli na teren razgovarati s igračima. Razgovor između igrača i navijača je protekao u miroljubivom tonu, gdje je predstavnik navijača prvo izrazio nezadovoljstvo zbog te pjesme. Ispred igrača se javio kapetan Domagoj Muić i iznio zajednički stav. Nakon toga su se igrači i navijači rastali pljeskom, a navijače smo i pozvali da podrže dečke na idućoj domaćoj utakmici protiv Vodica. Izmišljanje i izvrtanje činjenica dijela javnosti već postaje smiješno", zaključila je.

