'Problem Dinama je puno dublji od trenera, Rijeka je odigrala iznad očekivanja'

Dva hrvatska predstavnika sinoć su bila u borbi za Europu i oba su izgubila. Rijeka ipak nije mogla kreirati senzaciju i izbaciti Lille, a Dinamo je teško stradao u Pragu od Sparte.

Rijeka je na krcatoj Rujevici pokušala preokrenuti 2-1 poraz iz prve utakmice, poveli su golom Ivana Smolčića (58) što je bilo dovoljno samo za produžetke, a u njima je prolazak Lilleu osigurao Jonathan David (109).

Dinamo je u Pragu branio 3-1 pobjedu iz Zagreba, no češki prvak je pred 19.000 gledatelja na rasprodanom stadionu Letna sjajnom predstavom deklasirao hrvatskog prvaka sa 4-1 izborivši natjecanje po skupinama Europske lige.

Golove za Spartu zabili su Lukas Haraslin (2), Asger Sorensen (25), Filip Panak (67) i Victor Olatunji (87), dok je pogodak za Dinamo zabio Martin Baturina (71).

Dinamu za utjehu ostaje činjenica da će ove jeseni ipak igrati Europu, ali u Konferencijskoj ligi.

Za komentar na te dvije utakmice okrenuli smo broj Gorana Tomića, još jednog trenera koji je bio na pragu ulaska u Europu s Rijekom, a navodno je bio i jedna od opcija za klupu Dinama.

'Dinamov problem je puno dublji od trenera, a Rijeka me iznenadila'

Naš sugovornik smatra da se ne treba sva krivica svaliti na Sergeja Jakirovića.

„Dinamov problem je puno dublji nego sama priprema za tu utakmicu, kadar je jednostavno slab, dosta je grešaka napravljeno u prijelaznom roku i Dinamo sigurno nije ekipa koja je bila prošle godine, izgubili su puno igrača jako kvalitetnih, a nisu dovedeni igrači koji ih mogu zamijeniti.

Tu je sigurno u pitanju šira slika, Dinamo je prošle godine igrao Ligu prvaka, a sada igra Konferencijsku ligu. Nije sve u trenerima, bio je tu prije Bišćan, sada je Jakirović… jednostavno kadar Dinama u ovom trenutku nije spreman igrati očigledno ni Ligu prvaka ni Europsku ligu“, jasan je Tomić na početku našeg razgovora.

Iako je aktualni hrvatski prvak u prvoj utakmici nadigrao svog protivnika i trebao slaviti i s više od dva gola razlike, u uzvratnoj utakmici je situacija bila potpuno drugačija. Dakle, Dinamo je prije tjedan dana pokazao da ima kvalitetu pobijediti Spartu, ali to nije mogao pokazati u uzvratu.

„Možemo diskutirati i o tome, ali za prolaz se igraju dvije utakmice. Sigurno je da bi Jakirović neke stvari drugačije napravio da sada opet igra utakmicu, ali generalno Dinamo mi nije na onoj razini na kojoj je bio prošle godine. Nije problem u trenerima, nego su se trebali bolje pojačati i bolje pripremiti za ovako bitne utakmice“, nastavio je hrvatski stručnjak.

Nakon utakmice navijači su uprli prstom u Upravu koju krive za nedostatak kvalitetnih pojačanja.

„Činjenica je ta da igrači koji su dovedeni ne igraju. Zašto je to tako to je sigurno pitanje za klub, ali generalno stoji to da je Dinamo odigrao jako lošu utakmicu, bili su neprepoznatljivi prvo poluvrijeme i sa tim sastavom koji je igrao nije smio tako izgledati i to će sigurno Jakirović analizirati.

Generalno gledajući sve utakmice koje su do sada odigrali, dojma sam da ovaj Dinamo jednostavno nije spreman za igrati Ligu prvaka i nažalost otišli su dvije kategorije niže“, zaključio je Tomić razgovor o Dinamu.

Nakon analize šokantnog ispadanja Dinama iz Europske lige, okrenuli smo se drugom hrvatskom predstavniku koji se borio za Europu sinoć. Rijeka je protiv puno jačeg i kvalitetnijeg protivnika dala sve od sebe, kako se kaže, ostavili su 'srce na terenu', ali u sportu je ponekad potrebno i malo sreće.

„Rijeka je odigrala odličnu utakmicu, iznad svih očekivanja. Igrali su s puno kvalitetnijom ekipom i praktički su bili 'al parie', ako ne i bolji. Stvarno šteta što nisu prošli jer su odigrali fantastičnu utakmicu“, osvrnuo se bivši trener Rijeke na ispadanje u play-offu Konferencijske lige.

Remi s Lillelom je ujedino bio i debi Željka Sopića na Rujevici.

„I prije nego što je Željko došao Rijeka je izgledala odlično, to je jedna posložena ekipa i trener može vrlo malo u tako kratkom vremenu neke taktičke zamisli napraviti, ali naravno sa svojom energijom koju on ima, a koju ima i Jakirović, nije mogao previše utjecati na ekipu koja je već posložena i koja je pružala odlične utakmice ove sezone“, govori nam naš sugovornik.

Dinamo je dakle, barem se tako čini, ozbiljno poljuljan, Hajduk je u velikom naletu, a i Rijeka je pokazala da je ove godine ozbiljna ekipa. Za kraj razgovora upitali smo trenera s višegodišnjim HNL iskustvom što misli o utrci za prvaka Hrvatske ove sezone i hoćemo li opet gledati neizvjesnu borbu.

„Apsolutno, mislim da je ove godine velika šansa Hajduku koji ima osam bodova i utakmicu više. Takozvana 'velika četvorka' će vrlo malo kiksati u 'malim utakmicama' zato što je velika razlika ove godine između prva četiri kluba i ostatka lige. Vrlo malo će oni bodova gubiti protiv slabijih klubova, mislim da će se prvenstvo riješiti u izravnim duelima i bit će vrlo zanimljivo“, zaključio je Goran Tomić.

