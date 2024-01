Procurilo zašto je Brekalo izabrao Hajduk: Ovo su detalji posla

Povremeni hrvatski reprezentativac Josip Brekalo na korak je od potpisa za Hajduk.

Iako se dugo pričalo kako bi trebao stići u Dinamo, došlo je do preokreta i ofenzivac Fiorentine dolazi u Hajduk na posudbu do kraja sezone.

Brekala su željeli Olympiacos, Salernitana i jedan MLS klub, no on se odlučio za povratak u HNL. Talijani tvrde iz osobnih razloga jer mu je supruga trudna, no u Splitu će biti i bliže oku izbornika Zlatka Dalića kojem se želi nametnuti za Europsko prvenstvo u Njemačkoj.

Bijeli će za njegovu posudbu platiti 200.000 eura, a trebali bi preuzeti 50 posto njegove plaće koja je oko 1,7 milijuna eura.

Ovaj 25-godišnji ofenzivac ugovor s Violama ima do ljeta 2026., a trenutno prema Transfermarktu vrijedi 4.5 milijuna eura.

