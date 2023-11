Prosinečki: 'Ovo što se Dinamu događa se može dogoditi svakoj momčadi'

U susretu 14. kola HNL-a Varaždin i Dinamo su odigrali 1-1, a "Modri" su izvukli bod golom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Domaćin je poveo u 53. minuti golom Domagoja Drožđeka, a kada se već činilo kako bi Varaždin mogao ostvariti prvu pobjedu u posljednjih 12 međusobnih susreta, Dinamo je izjednačio golom Mahira Emrelija.

Zadnji put Varaždinci su protiv Dinama slavili u rujnu 2019. sa 1-0, a pogodak odluke tada je zabio Kamerunac Djou Guera. Ovoga puta tek su ih minute dijelile od novog slavlja. No, drugo kolo uzastopce Dinamo se spašava poraza u sudačkoj nadoknadi. U prošlom kolu je protiv Lokomotive okrenuo 0-1 u 2-1, ovoga puta je odigrao 1-1.

Za odgovore na mnogobrojna pitanja koja imaju navijači Dinama nazvali smo legendu kluba Roberta Prosinečkog, čije riječi uvijek ima 'težinu' među navijačima Plavih.

Dinamo je od momčadi koja zabija nekoliko golova po utakmici došao do momčadi kojoj treba 20ak udaraca za jedan gol. Međutim, legendarnog Vatrenog ne muči pitanje loše realizacije.

"To se u nogometu događa, može se dogoditi svim momčadima, ne samo Dinamu. Loša realizacija ne treba toliko brinuti, već kako igra Dinamo.

Jučer je bilo jako dobro prvo poluvrijeme, nisu imali sreće u tom dijelu, lopta nije htjela u gol, Zelenika je dobro branio, ali onda se primi gol i onda si u problemi do kraja nesigurnost i dođe do toga da skoro izgubiš utakmicu na kraju.

Dinamo ne treba gledati zadnjih nekoliko utakmica, već cijelu sezonu nije onaj Dinamo koji su svi mislili da će bit. Najvažnije utakmice nisu se dobile - Balkani, Plzen, Sparta, pa i Hajduk i onda se mučite i sa malima i na kraju izgubiš u Gorici di si bio puno bolji, ali izgubiš", govori nam Prosinečki.

Drugu prvenstvenu utakmicu za redom Zagorac i Théophile-Catherine odigrali su punih 90 minuta. Šalje li tako Jakirović pojedincima poruku da početna postava nikome nije sigurna, ili samo želi probati što više opcija?

"Pa on ih ima na treningu, on najbolje zna tko što radi, mi možemo samo ovako pričati. Ima golmane koji mogu nadomjestiti Livakovića, ali nisu dugo branili. Problem je taj jer zadnjih nekoliko godina je Livaković stalno branio, teško je novom golmanu da odmah dođe u formu. Svakog golmana treba istrpit", ističe legenda Dinama.

Sosa, Bernauer, Mihaljičenko, Halilović i Kulenović ovo ljeto su stigli kao pojačanja, ali ne igraju. Loš prijelazni rok već je stara priča, no što da Dinamo radi s takvim igračima koji su u klubu, a očigledno nisu dovoljno dobri.

"A to moraju razmišljati ovi koji rade tamo ili oni koji su ih doveli! Hoće li nastaviti i u budućnosti imati prilike ili ih se treba riješiti. Pa to je tako u nogometu, nije to samo u Dinamu da se događa, to se događa i većim klubovima", zaključuje Prosinečki.

Spektalurne borbe FNC-a iz Beograda pogledajte na platformi Voyo.