ANDALUZIJA NA NOGAMA Rakitić proslavio europski naslov pred tisućama navijača u Sevilli i briljirao izjavom

Nogometaši Seville, među kojima i 35-godišnji hrvatski igrač Ivan Rakitić proslavili su u četvrtak navečer naslov pobjednika Europske lige pred više desetaka tisuća navijača u tom gradu na jugu Španjolske. Sevilla je u finalu igranom u srijedu u Budimpešti pobijedila Romu boljim izvođenjem jedanaesteraca, nakon što je susret završio 1-1. Igrači su u četvrtak predvečer sletjeli zrakoplovom u Sevillu pa crvenim autobusom bez krova, na kojem je pisalo "Campeones" krenuli u središte grada. S ulica su im mahale tisuće razdraganih navijača obučenih u crvene i bijele majice. Dvojica kapetana Jesus Navas i Rakitić izašli su s peharom ispred lokalne fontane, na kojem tradicionalno slave uspjehe, gdje su ih čekali okupljeni navijači. Zatim su s peharom otišli u gradsku katedralu i prinijeli trofej Gospi, zaštitnici grada. Nakon tog rituala ih je u gradskoj vijećnici primio gradonačelnik zahvalivši im što su sedmi put u povijesti osvojili Europsku ligu. "Hvala vam što ste ispunili Sevillu srećom", rekao je gradonačelnik Antonio Munoz. Sevillin predsjednik Jose Castro izjavio je da je nekoć moreplovac Kristofor Kolumbo donosio srebro iz Amerike u tamošnju luku, a da to sada rade njegovi nogometaši. Igrači su se zatim s gradskog balkona obratili mnoštvu na trgu. Rakitić i jedan suigrač podigli su rukama u zrak trenera Jose Luisa Mendilibara, koji je preuzeo momčad prije dva mjeseca dok se nalazila u zoni ispadanja iz prve lige. "Hvala vam svima što ste nam pomogli doći do ovog trofeja", istaknuo je u obraćanju mnoštvu Mendilibar koji ima privremeni ugovor do 30.lipnja i kako je potvrdio predsjednik kluba vodit će Andalužane i iduće sezone. Rakitić, koji je prošli mjesec poručio da trener zaslužuje novi ugovor, zatim se našalio na svoj račun rekavši da ima prezime sa sedam slova, baš kao što Sevilla ima sedam osvojenih naslova Europske lige. Time je Raketa briljirao i plasirao izjavu koju prenose brojni španjolski mediji. Igrači i vodstvo kluba proslavu su nastavili pred ispunjenim tribinama na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan na čijem je terenu za njih bila postavljena pozornica. Bivšem hrvatskom reprezentativcu Rakitiću to je drugi naslov pobjednika Europske lige nakon onog 2014., također sa Sevillom. Rakitić je i 2015. osvojio Ligu prvaka s Barcelonom.