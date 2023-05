Rakitić se prisjetio djetinjstva: 'Roditelji nekad nisu večerali zbog toga'

Ivan Rakitić u četvrtak sa Sevillom igra novo polufinale europskog natjecanja, u Europskoj ligi čeka ih Juventus. Iza Seville je loša sezona gdje su dugo bili u opasnoj zoni, pogotovo nakon poraza od Getafea 19. ožujka 2-0, no uslijedilo je nekoliko pobjeda, pa su u mirnim vodama u završnici Primere.

"Ako kažemo da nogomet nije tako lagan i da je jako kompliciran, to se može objasniti ovom situacijom. Mislim da te nogomet u konačnici nauči da u vrlo kratkom vremenu možeš biti najbolji, a možeš biti i najgori. Puno toga ima veze s glavama igrača. Puno ovisi o rezultatima. Igrali bolje ili lošije, važan je rezultat, a ne jeste li dali dva lijepa dodavanja ili ne. Uspjeli smo preokrenuti situaciju. Nikada nije bilo sumnje u kvalitetu momčadi. Sada možete vidjeti kako se stvari odvijaju na treninzima, postoji nevjerojatan ritam i to se na kraju vidi i na rezultatima koje trenutno imamo", započeo je Rakitić za Relevo pa otkrio je li se bojao ispadanja.

"Čovječe, nitko ne želi razgovarati o tome, ali kad dođeš kući i kćer te pita: 'Tata, kako si?' Noćna mora? Uvijek sam govorio da imam 100% povjerenja u momčad, uvijek. Ali to je bila situacija u kojoj ne želiš biti, iskreno. Postoje mnoge stvari o kojima možda prije nismo toliko vodili računa, a bile su dobre. Uvijek kažem za ono što vidite da radi jako dobro, morate o tome paziti dvostruko. Nakon toga ćemo pokušati izmisliti stvari i raditi nove stvari, ali prije svega ono što već radi, o tome morate voditi računa koliko god je to moguće. Srećom smo stigli na vrijeme sve okrenuti."

Novo europsko polufinale?

"Mislim da ako su nam protiv Manchester Uniteda davali minimalne šanse za prolaz, sada su još manje. Juve? Ne morate ništa izmišljati da objasnite tko je Juve, zbog povijesti i svega, oni su veliki favoriti, ali uvjeren sam da ni oni nisu bili sretni kad su vidjeli ždrijeb. Oni znaju za što smo sposobni, osim toga znaju i naš niz, i mislim da se moramo fokusirati na nas, odigrati najbolju moguću utakmicu. Nadamo se da možemo ostvariti dobar rezultat, a zatim još jednom zapaliti Sánchez-Pizjuán i ponovno objasniti svijetu na što je Sevilla sposobna. Da će biti teško, naravno, već znamo."

Rakitića dijele dvije utakmice da postane stranac s najviše utakmica u povijesti kluba.

"Kad sam stigao prije nešto više od 12 godina, nisam znao što očekivati. Biti u mogućnosti doći do ovog sada je nevjerojatno. I prije svega nevjerojatan osjećaj. Imam još puno toga za dati, kako bih uzvratio za povjerenje i naklonost koju imam od svih taj ljudi. I nadamo se da ćemo imati još puno utakmica i pobjeda i naslova zajedno."

Dobio je Rakitić pitanje i o djetinjstvu.

"Mogu reći da sam bio jako, jako sretno dijete, ali naravno, moji su roditelji tada zbog situacije na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, napustili Hrvatsku i potražili bolji život u Švicarskoj. Sjećam se da moji roditelji ponekad nisu večerali da bi bratu mogli kupiti novu loptu, novu kopačku. Oni su se uvijek borili nas, a istina je da sam imao jako sretno djetinjstvo. Sada vidim svoje kćeri, koje imaju jako lijep život, mogu si priuštiti da ih odvedem u Disneyland kad god požele, da im priredim lijepu zabavu kod kuće s prijateljima za njihove rođendane, što moji roditelji nisu mogli, ali bio sam jako sretan, a to je najvažnije. Dali su mi obrazovanje koje nastojim sa suprugom prebaciti našim curama."

Ivan je i član UEFA Kids Foundation.

"Mislim da smo na kraju ipak privilegirani. Govorim iz svog iskustva. Kad sam s osam godina počeo igrati u Baselu, uljepšao mi je dan kad sam vidio igrača kluba. To je bila nešto veliko, a prije nije bilo mobitela, nisi mogao ništa fotografirati ni podijeliti. Ali samo to što sam ih vidio i pozdravio učinio me najsretnijim djetetom na svijetu. Možete zamisliti ovdje ili kad sam bio u Barçi, kako vas djeca gledaju. Zato uvijek govorim da mogu pokloniti djeci osmijeh, trenutak sreće ili otići k njima u posjet što je jedinstveno. Ponekad mi djeca prilaze srameći se i misleći da smetaju. Meni je to zadovoljstvo. Sretan sam što sam član UEFA Kids Foundation. To je nešto najljepše što postoji i sigurno ćemo u budućnosti raditi još puno toga."

Rakitić ima još godinu dana ugovora sa Sevillom, što nosi budućnost?

"Ne želim forsirati situaciju koja možda neće biti dobra za sve. Naravno da želim nastaviti igrati dok god budem mogao pomoći. Da imam petogodišnji ugovor, a nakon dvije-tri godine vidim da više ne ide, maknuo bih se. Trenutačno sam vrlo dobar, a iznad svega sebe vidim kao važnu kariku u momčadi. Osjećam da me momčad treba u svlačionici, na putovanjima, na terenu i u svemu, i dokle god je tako, nadam se da ću moći obnoviti ugovor i provoditi više vremena ovdje. Ono što želim je najbolje za klub."

"Položio sam UEFA-in sportski menadžment i pripremam se u tom smislu. Jer kad dođe posljednji dan, želim biti spreman, želim imati trenersku licencu, što sam već pokrenuo postupak u HNS-u. Što ću raditi? U ovom trenutku stvarno ne znam, ali nisam zabrinut jer želim i dalje uživati ​​u prirodi i zelenilu. Razumijem i da nemam više 25 godina i malo po malo moram gledati na druge stvari, ali dokle god mogu pregovarati s predsjednikom, s Monchijem i s dopredsjednikom o svom kontinuitetu, to mi je draže nego govoriti možemo li nešto učiniti zajedno kasnije izvan terena. Uvjeren sam da imam još što pokazati na terenu.