Sjajna utakmica u Kranjčevićevoj sa šest golova završila bez pobjednika

U prvoj utakmici 3. kola HNL-a Lokomotiva i Varaždin su igrali 3-3 (0-2).

Gosti iz Varaždina vodili su sa 2-0 i 3-1, ali su i treći put ove sezone na kraju remizirali. Prvi gol za Varaždin postigao je Dimitar Mitrovski (19), dva je dodao Fran Brodić (22, 65), dok je strijelac prvog pogotka za domaće bio Branimir Kalaica (59), a bod je s posljednja dva zgoditka na utakmici spasio Luka Stojković (71, 78-11m).

Susret je odigran po jakoj kiši koja je travnjak u Kranjčevićevoj ulici učinio vrlo skliskim, a u to se na svojoj koži uvjerio i vratar Lokomotive Čavlina u 19. minuti. On je loše zahvatio loptu prilikom pokušaja ispucavanja pa je praktički dodao do Mitrovskog koji se nalazio na 20-ak metara od doamćeg gola. Makedonski napadač odmah je zapucao prema vratima na kojima nije bilo Čavline te je Varaždin stigao u prednost.

Samo tri minute potom bilo je 2-0 za goste. Pilj je uputio neugodnu loptu u peterac, Čavlina je uspio tek kratko odbiti, a na taj odbijanac je najbrže reagirao Brodić i zatresao mrežu.

Domaći su se u susret vratili u 59. minuti kada je Kalaica bio najviši pred vratima gostiju nakon ubačaja iz kuta Stojkovića te svladao Zeleniku.

Varaždin je ipak opet stigao na dva gola prednosti u 65. minuti kada je kardinalno pogriješio Milićević. On je na 25 metara od svog gola dao loptu ravno u noge Šegi koji je potom proigrao Brodića, a vođa navale Varaždina potvrdio je sjajnu formu na startu sezone i postigao svoj već četvrti prvenstveni gol.

Foto: SofaScore SofaScore

Ipak, kao i prije tjedan dana protiv Slavena Belupa, Varaždin u završnici utakmice opet nije uspio sačuvati dva gola prednosti. U 71. minuti Bulatović je probio desni bok, ubacio prizemnu lptu za Kačavendu koji se odlično zagradio i proslijedio za Stojkovića koji je natrčao i preciznim udarcem sa 16 metara svladao Zeleniku.

Na konačnih 2-2 Stojković je poravnao sedam minuta kasnije iz kaznenog udarca kojega je neoprezno skrivio Pajić koji je na samoj liniji 16-erca iskosa s lijeve strane startao na Milićevića.

Šesti Varaždin sada ima tri boda, kao i četvrta Rijeka te peti Dinamo, dok je Lokomotiva sedma s dva boda.

Na vrhu su Osijek i Hajduk sa po šest bodova.