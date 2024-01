Rijeka preokretom srušila Hajduk i bacila Poljud u očaj

Rijeka je maestralnim drugim poluvremenom bacila Poljud u očaj. Hajduk je u 15. minuti poveo pogotkom Pukštasa, a preokret kluba s Kvarnera režirali su Obregon u 56. i Selahi u 75. minuti. Stoti jubilarni Jadranski derbi otkako je hrvatske samostalnosti tako je otišao na stranu gostujuće momčadi.

Željko Sopić hrabro je odlučio postaviti napadački orijentiranu početnu jedanaestorku, dok u momčadi Hajduka nije bilo većih iznenađenja postavljenih od strane Mislava Karoglana. Prije početka utakmice predstavljen je Josip Brekalo, a s njim je oduševljeno na centar istrčao i Ivan Perišić.

''Isuse na nebesu, daj pomozi bijelom dresu'', pisalo je na koreografiji Torcide koja je podignuta na početku utakmice. Krenulo je žustro, prvo se dogodio snažan sudar dvojice igrača u 2. minuti, a u 4. minuti sudac Patrik Kolarić ''nagradio'' je Smolčića žutim kartonom za start nad Moufijem. Prvu opasnost kreirali su gosti kada je Niko Janković povukao loptu sa sredine terena i dalekometnim udarcem zaprijetio Lučiću, ali je lopta otišla iznad gola. U 10. minuti došlo je do još jednog brutalnog starta kada je Pukštas glavom udario Godu. Riječki branič ostao je ležati, dok se Pukštasov dres momentalno našao okupan krvlju.

Hajduk je u ranoj fazi utakmice došao u vodstvo. Jedna visoka lopta preletjela je sve igrače u kaznenom prostoru, a Kleinheslerov novi ubačaj u 15. minuti glavom je u mrežu pospremio Marko Livaja uz pomoć Pukštasa kojega je lopta na putu prema golu pogodila u leđa i tako prevarila vratara Labrovića.

U 30. minuti i drugi stoper Rijeke, Radeljić, požutio je nakon starta nad Livajom. Sedam minuta kasnije prvi put požutio je i nogometaš domaćeg sastava. Sahiti je nakon duela s Pjacom poludio na suca, prigovarao, a zatim i bacio loptu. Dugo se čekalo na novu priliku, a u 45. minuti Pjaca je napravio pravi dar-mar u obrani Bilih. Ubacio je na Fruka, ali on je bio mrvicu prenizak da bi tu loptu kvalitetno zahvatio i ozbiljnije zaprijetio Hajduku.

Prije početka drugog dijela obavljena je i jedna promjena. Sopić je iz igre povukao Ivanovića, a ubacio Obregona. Sudac Kolarić opet je rano intervenirao sa žutim kartonom kada je u 47. minuti kaznio Selahija zbog prekršaja nad Livajom. Ogromnu priliku u 50. minuti nije iskoristio Smolčić. Ubacio je Janković, a Smolčić je neometan sa peterca gađao ravno u Lučića, a minutu kasnije Sigur je požutio zbog oštrog faula na Marku Pjaci. Pjaca je u 54. minuti opet dobrim potezom uposlio Obregona, ali Kolumbijac je glavom pucao iznad gola. Obregon nije pogriješio dvije minute kasnije kada se odlično ogradio na ubačaj sa strane i probušio Lučića, bio je to jedan od najljepših golova u ovoj sezoni HNL-a. U 64. minuti novi šok za domaćine - Rijeka je povela. Goda se najbolje snašao nakon ubačaja i zabio za 1-2, ali sudac Kolarić poništio je taj gol zbog navodnog igranja rukom. VAR se nije gledao. Hajduk se nije uspio oporaviti od tog šoka, Rijeka je navalila i zasluženo još jednom zabila u 75. minuti. Jedan ubačaj slabo je očistio Šarlija, a Selahi bombom rasparao mrežu Lučića i bacio Poljud u očaj.

Hajduk je do prve prilike nakon dugo vremena stigao u 84. minuti kada je volejem opalio Kleinhesler, ali Labrović se opružio koliko je širok i dug i tu loptu odbio u korner. Minutu kasnije efektno je pokušao i Kalik, ali udarac škaricama otišao je pokraj gola. Po isteku 90. minute sudac Kolarić produžio je igru za 11 minuta. U 93. minuti ozlijedio se Livaja, a dvije minute kasnije nastala je gužva u kaznenom prostoru. Rijeka je tražila prekršaj u napadu, a Hajduk kazneni udarac. Došlo je do koškanja,a Kolarić je podijelio tri žuta kartona u toj sekvenci. Livaja je napustio igru, a Hajduk je morao navaliti po pogodak što je otvorilo mjesta u napadu za goste. Janković je nečuvan tukao sa 12 metara, ali odlično je to spriječio Lučić. Orilo se u tim trenucima s tribina ''Volim te Rijeko...'', a sudac Kolarić ubrzo je nakon toga dosudio kraj utakmice.

Ovom pobjedom Rijeka je preuzela vodstvo na prvenstvenoj ljestvici, drugi je Hajduk sa istim brojem bodova, ali lošijom gol-razlikom, dok Dinamo ima četiri boda manje od vodećeg dvojca.