Stariji brat Martina Baturine, Roko, para mreže u španjolskoj Segundi

Hrvatski napadač Roko Baturina (22), kojeg je u siječnju mađarski Ferencvaroš posudio Racingu iz Santandera, zabio je tri pogotka u posljednje četiri utakmice čime je izvukao tog španjolskog drugoligaša iz zone ispadanja. Roko je inače stariji brat Dinamovog mladog reprezentativca Martina Baturine.

Baturina je u petak pred 17.066 gledatelja zabio pobjednički gol u 30. minuti za 1-0 protiv Ibize, a pet dana ranije je to isto bio napravio u 52. minuti za 1-0 protiv Granade.

Time su "crno-zeleni" iz Santandera uzletjeli na 16. mjesto među 22 kluba druge španjolske lige.

"Vjerujem da smo na dobrom putu ostanka u ligi, potrebna nam je još poneka pobjeda", rekao je Baturina.

"Od prvog dana se osjećam jako dobro ovdje, čitava ekipa me lijepo primila, a što je važno kako bih se osjećao ugodno. Jako mi se sviđaju i navijači jer nas bodre čitavo vrijeme, a istovremeno se uzorno ponašaju na ulicama, ne stvaraju probleme. Prema meni se lijepo odnose", dodao je.

Baturina, koji je igrao za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije, prethodno je zabio golove i Albaceteu te Leganesu, a upisao je i tri asistencije.

Njega je Ferencvaroš posudio do 30. lipnja Racinu koji će tada imati pravo otkupa njegovog ugovora.

"Ne bih imao ništa protiv odigrati još jednu sezonu u Racingu jer sam sretan u Santanderu, no to ne ovisi o meni. To će ovisiti o eventualnom dogovoru klubova", rekao je.

Baturina je u ljeto 2020. godine iz druge momčadi zagrebačkog Dinama prešao u Ferencvaroš s kojim je potpisao ugovor do ljeta 2024.

Vodeća momčad mađarskog prvenstva slala ga je na posudbe u poljski Lech Poznan i slovenski Maribor pa onda u Racing Santander.

"Španjolska je poznata po nogometu, a njena druga liga je među najboljima u Europi. Stoga, čim sam dobio priliku, odmah sam ju prihvatio kako bih vidio svoj kapacitet", zaključio je.