Sahiti zabio u grotlu Poljuda za prvo mjesto i plus pet ispred Modrih

Nogometaši Hajduka slavili su u najvećem hrvatskom derbiju, u 10. kolu HNL-a, ogledu na Poljudu pred 34.000 navijača, pobijedili su Dinamo 1-0 (0-0).

Junak splitske pobjede bio je Emir Sahiti koji je postigao jedini pogodak na susretu u 59. minuti. Time je Hajduk drugi put ove sezone pobijedio Dinamo u prvenstvu, ranije s 2-1 na maksimirskom stadionu te mu je ponovno pobjegao na ljestvici. Hajduk ima utakmicu više, ali i pet bodova više od najvećeg rivala (21-16). Rijeka je dva boda iza Hajduka.

Izrazitih prilika u prvom poluvremenu nije bilo, a kako je odmicao susret tako je rasla i nervoza s obje strane. Iz prvih 45 minuta treba izdvojiti i izlazak iz igre napadača Dinama Brune Petkovića koji je obnovio ozljedu zbog koje je bio i dvojben za ovaj derbi.

Hajduk je jedini gol postigao u 59. minuti i to na najjednostavniji mogući način. Vratar Hajduka Lučić je ispucao loptu, Trajkovski je glavom proslijedio za Sahitija, a ovaj je pobjegao obrani Dinama i vrlo spretno poslao loptu u mrežu za 1-0. Do kraja je Dinamo bio aktivniji i tražio je izjednačenje, no Splićani su relativno lako odbili sve napade i osvojili velika tri boda u derbiju.

Ranije tijekom nedjelje nogometaši Rijeke ostvarili su novu prvenstvenu pobjedu, u 10. kolu Rijeka je na gostovanju u Zagrebu svladala Rudeš 2-1 (1-0).

Posljednju utakmicu kola u ponedjeljak će odigrati Istra 1961 i Lokomotiva, a susret u Puli počinje u 18 sati.