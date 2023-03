Savičević: Bio sam oprostio Osimu, ali požalio sam kad je spomenuo Arkana

Dejan Savičević bio je jedan od najboljih europskih nogometaša krajem 20. stoljeća. Prosipao je magiju igrajući za Crvenu Zvezdu i Milan osvojivši s ta dva kluba dvije Lige/Kupa prvaka.

Danas je predsjednik Crnogorskog nogometnog saveza, a u intervjuu koji je dao za Mondo rasvijetlio je pozadinu sukobu koju je imao s drugom jugoslavenskom nogometnom legendom – Ivicom Osimom.

'Cijenim ga, ali '90. sam bio bolji'

Naime, Savičević i Osim su se sukobili tijekom SP-a u Italiji 1990. godine kada je Osim bio izbornik, a Savičević 24-godišnjak u naponu snage. Ugledni strateg je na prvenstvu crnogorskom ofenzivcu pretpostavio 11 godina starijeg Safeta Sušića, a Savičević to nije mogao progutati te se gadno zakačio s izbornikom nakon čega godinama nisu razgovarali.

"Safeta Sušića sam stavio u idealnu momčad igrača s kojima sam igrao. To je najbolji odgovor svima koji misle da je moj sukob s Osimom i želja da igram bila izraz nepoštovanja prema Papetu Sušiću. Ako ga stavljam u svojih Top 11, znači da ga iznimno cijenim i smatram jednim od najboljih igrača s ovih prostora. Ali, '90. sam bio bolji od njega. Na Svjetskom prvenstvu u Italiji on je imao 35 godina, a ja 24", ispričao je svoju stranu priče Dejan Savičević pa onda pojasnio što se kasnije događalo.

'To je najveća glupost koju sam čuo u životu'

"Osimu sam oprostio i pokajao se zbog toga. Bato Bulatović me je nagovorio da odemo zajedno na večeru nakon finala Kupa prvaka u Ateni 1994. Osim je tada vodio Panathinaikos, poklonio sam i dres njegovom sinu i uspostavili smo korektan odnos. Ali onda mi se smučio kada je izjavio da ga je Arkan pritiskao da me forsira u reprezentaciji Jugoslavije. To je najveća glupost koju sam čuo u životu i ne mogu si oprostiti što sam poslušao Batinu molbu", zaključio je Savičević negirajući mogućnost da je Željko Ražnatović Arkan, jedan od najvećih ratnih zločinaca iz 90-ih i vođa navijača Zvezde, vršio pritisak na njegovog nekadašnjeg izbornika.

Nažalost, Osimovu stranu priče nećemo nikad doznati s obzirom na to da je BH legenda preminula u svibnju 2022. u 81. godini života.