Šef engleskih sudaca priznao pogrešku: 'Uništio je veliku prednost za City'

U posljednjoj utakmici 14. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City i Tottenham Hotspur odigrali su 3-3 (2-1). Iako je bila riječ o jednoj od najboljih utakmica ove sezone, nakon nje se najviše pričalo o kardinalnoj pogrešci glavnog suca Simona Hoopera koji je u posljednjim trenucima teško oštetio Građane.

Podsjetimo, igrala se 93. minuta, rezultat je bio 3:3, a City je jurnuo u vrlo obećavajuću kontru. Haaland je dobio loptu i nakon prekršaja Emerson Royala ostao na nogama, sudac je pružio ruku i pustio igru, da bi u nastavku akcije Norvežanin proigrao Jacka Grealisha koji je trebao sam izbiti pred golmana, no onda je uslijedio šok.

Hooper je zaustavio akciju i vratio na prekršaj zbog čega su nogometaši Cityja poludjeli i opkolili ga. Najbjesniji je bio Haaland koji je urlao na Hoopera, a nakon posljednjeg zvižduka kada je izlazio s terena Norvežanin mu je vikao "Od*ebi!".

'Tek kada je puhnuo u zviždaljku, shvatio je da je uništio veliku prednost'

Situaciju je sada komentirao i predsjednik Profesionalnog udruženja nogometnih sudaca (PGMOL) engleske lige Howard Webb.

"U pravu ste, ovo je sudačka pogreška, VAR nema nikakvu ulogu. Sudac je primijetio nesmotren start Emersona na Haalandu, lopta u tom momentu ide unatrag. To je teško za procijeniti, sudac je oklijevao o puštanju prednosti. Dvojio je, a zatim procijenio da je potrebno suditi prekršaj. Napravio je to u trenutku kad lopta stiže do Grealisha, a vjerojatno nije ni primijetio nastavak akcije. Tek kada je puhnuo u zviždaljku, shvatio je da je uništio veliku prednost za City", kazao je Webb, umirovljeni sudac svjetskog renomea.

Poručio je i da Hooper definitivno nije namjerno pogriješio.

"Činilo se kao da zaista želi pustiti prednost. Sigurno je bio shrvan, jako dobro je sudio 93 minute, a onda saznao da će biti glavna tema razgovora. Razumijemo razočaranje koje Manchester City osjeća. Sudac se jednostavno oglasio u pogrešnom trenutku".

Kaže, savjetovao mu je da se ispriča okupljenima.

"Dojavio sam mu da samo podigne ruke kao znak da se kaje zbog svoje odluke. Nisam ljutit, ne mogu se ljutiti na čovjeka koji se kaje".

