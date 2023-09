Senzacija šokirala ispovijesti o zlostavljanju u La Masiji: 'Mlatili su me'

Takefusa Kubo zaludio je Španjolsku svojim izvedbama ove sezone u La Ligi. Iako je bio i u Barceloni i Realu, nitko nije prepoznao njegov potencijal koji je sada napokon došao do izražaja u Real Sociedadu.

Japanski reprezentativac u 135 nastupa u La Ligi ima 19 golova i 15 asistencija, ali je sada pažnja javnosti na njemu iz potpuno drugih razloga.

Kada je tek stigao u Španjolsku, prije 12 godina, pokušavao je dokazati svoj talent u La Masiji, famoznoj Barceloninoj akademiji koja je isporučila brojne sjajne nogometaše. Međutim, vrijeme provedeno tamo je bilo užas za Japanca.

'Davao sam sve od sebe da me ne zlostavljaju'

"Kada sam napunio tek 10 godina, Barcelona me pozvala u La Masiju nakon što sam uspješno prošao probu. Bio sam van sebe od sreće jer sam pod svaku cijenu htio u La Masiju.

Tek kasnije sam shvatio da je ono što sam tamo proživio bilo doslovno 'pod svaku cijenu' jer ja sam je previsoko platio. Bio sam najniži u spavaonici u kojoj je bilo puno dječaka. Osim toga, mnogi dečki su imali jaču osobnost od mene. Od početka su me gledali s visoka i bojao sam se da ću propasti.

Davao sam sve od sebe da me ne zlostavljaju, ali to mi nije uspijevalo jer sam bio prenizak. Veći dečki su me mlatili šakama. Ne želim pričati više o tome jer je okruženje u La Masiji bilo grozno", ispovjedio se Take, ali završio u pozitivnom tonu: "Želim vam reći da ćete uspjeti ako budete naporno radili."

