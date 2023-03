Sergej Jakirović u velikom intervjuu uoči derbija s Dinamom: 'Znali smo da nas čeka puno posla'

Renesansa, uskrsnuće, rapsodija, preporod… Sve tu to riječi, atributi koji se primjenjuju kad se govori i piše o strategu Rijeke Sergeju Jakiroviću, hit treneru HNL-a. Bivši trener Zrinjskog sjajno je otvorio karijeru na klupi HNK Rijeka, a u osam odigranih utakmica ostvario je šest pobjeda, jedan remi i jedan poraz te osvojio 19 od mogućih 25 bodova.

Jakirović je, kad je bio trener Zrinjskog, vodio klub u 77 utakmica u kojima je upisao 52 pobjede, 14 remija i 11 poraza, a prošle sezone je osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine te je ostavio momčad uvjerljivo na prvom mjestu na tablici tokom zimske pauze.

Kad je, pak, došao na Rujevicu, Rijeka je bila na osmom mjestu sa 15 osvojenih bodova, što je bio mizeran učinak, no dolaskom Jakirovića stvari su se značajno promijenile i trenutno su na četvrtom mjestu sa 34 osvojena boda, dva manje od Osijeka koji je trećeplasirani sa 36 bodova. Oba kluba, i Rijeka i Osijek, imaju isti broj odigranih ligaških utakmica u ovoj sezoni - 25.

Otkada je trener Rijeke postao Sergej Jakirović, momčad prema nekom natjecateljskom tonusu, ritmu, izgleda slično kao u prvom dijelu sezone 2021/22., kada se pod vodstvom trenera Gorana Tomića borila za jesenskog prvaka.

Inače, Tomić je igrao potpuno drugačiji nogomet od Jakirovića koji na klupi Rijeke u nedjelju od 17.30, u derbiju 26. kola HNL-a, ima priliku prvi put u trenerskoj karijeri ostvariti pozitivan rezultat u jednoj utakmici protiv Dinama.

Jakirović je povodm derbija s Dinamom dao intervju za portal Net.hr.

"Ne gledaj kako igraju drugi, stalno misli da se od tebe najviše očekuje". Znakovita je uvodna poruka na vašem Instragram profilu. Je li to neka vaša filozofija koju želite primijeniti na vaše igrače?

"To je poruka igračima"

SERGEJ JAKIROVIĆ: Tako je. To mi piše na Wappu i Instagramu. Davno sam to negdje pročitao i ne znam sad, vjerojatno je to netko od svjetskih trenera rekao i tako sam to zabilježio. Smatram da je u toj jednoj rečenici čitava bit i poanta nogometa, odnosno svakodnevnog rada s igračima. To je poruka s igračima s kojima radim, znači uvijek mislim da se o tebe najviše očekuje. Ne zanima te što netko drugi radi i kako on igra, kako on razmišlja, nego smatraj da ti uvijek moraš dati sve od sebe i da se što bolje koncentriraš na posao.

NET.HR: Vaš trenerski potpis je velik i uspješan. Preporodili ste Rijeku. Najzaslužniji ste za proljetnu renesansu Bijelih s Rujevice, nakon brojnih rekorda koje ste srušili sa Zrinjskim u bosanskohercegovačkoj ligi po broju osvojenih bodova i broju utakmica bez poraza, novinari o vašem poslu pišu u kontekstu uskrsnuća momčadi, renesanse. Što je tajna vašeg uspjeha?

"Trudimo se u svakoj utakmici nešto uzeti"

SERGEJ JAKIROVIĆ: Više bih volio da to netko drugi sa strane govori. Teško mi je nekako govoriti o sebi. Što ja znam, gdje god sam došao znao sam prebaciti nekakav svoj mentalitet i karakter na momčad, da se trudiš biti pošten, mada nije lako biti u nogometnom svijetu pošten prema svim igračima. Uvijek netko misli da je zakinut, da budeš dosljedan. Znači, da ono što ja pričam da se toga držim, ne samo da pričam bez veze jer te igrači vrlo brzo provale. Znate, današnje generacije su inteligentne. Ne znam, da si dosljedan u svom radu, da svakog dana daješ maksimum. Da si ti je maksimalno profesionalna radna etika na nivou. Na kraju dobijete nekakav miks toga svega i na kraju naravno, kroz rezultat koji je jedino mjerilo u trenerskom poslu, možete skrenuti pažnju na sebe. Mi stvarno - kad vam kažem mi mislim na svoj stožer koji svugdje ide sa mnom - radimo stvarno jako profesionalno, ozbiljno. Nastojimo uvijek gdje dođemo napraviti nešto ozbiljno i dobro. Trudimo se u svakoj utakmici nešto uzeti. Svaki dan je stvarno jako važan da probaš biti bolji nego prethodni. Vodimo se tom nekakvom filozofijom i naravno, rekao sam gdje god sam bio, svi žele pobjeđivati, u svakom klubu. Bez obzira koliko veliki budžet imao, koliko je veliki klub, kakve igrače imaš, svi vole pobjeđivati. I eto, ide nam dobro. Stvarno, gdje god smo bili, većinom smo uspjeli.

NET.HR: Spominju vas u kontekstu hit trenera HNL-a, iako znamo da je to vama, ono, da ne gledate na sebe tako i da vam je to malo too much. Ali, uistinu gdje god dođete napravite nešto zvučno, značajno… Iz malog izvlačite puno, kako?

"U nogometu nema formula"

SERGEJ JAKIROVIĆ: Hvala vam na komplimentu. Dobro, taj izraz, atribut hit trener - hit svega - to vam se provlači još od 2018. i Gorice. Sad smatram da je od toga prošlo pet godina i od tada pa do danas sam neke određene stvari i potvrdio. Pogotovo dvije godine u Zrinjskom u kojem sam napravio sjajan posao. Doslovno, pravili smo jednu novu momčad i, u biti, napravili smo jedan stroj koji dan danas melje i oborili mnoge rekorde. Tu momčad samo trebaš nadograđivati i nastaviti raditi. Naravno, samim tim i ta momčad sama sebe može skinuti, eventualno u pozitivnom kontekstu može popraviti te sve rekorde. Ne znam, puno ljudi mi govore da dok sam bio igrač isto sam imao neke liderske osobine, da su me slušali ali vi to ne radite nesvjesno kad ste igrač. Što ja znam, u trenerskom poslu jako je važna psihologija. Trening može napraviti svatko. Danas imate sve dostupno na internetu, bilo koji trening možete skinuti, napraviti… Međutim, bitno vam je kako vi te ideje želite implementirati i kako uvjeriti igrače da daju svoj maksimum, da je to dobro najprije za njih pa onda i kao mene za trenera i čitav klub. Nema recepta. U nogometu nema formula po kojoj vi unesete neku formulu i onda budete uspješni. Jednostavno, dosta stvari se treba poklopiti ali smatram da jedan kvalitetan odnos s igračima, jer je na njih prvenstveno gledam kao na ljude, s vrlinama i manama, nastojimo da oni daju sve najbolje od sebe, da uz jedan težak i fizički rad što nogomet to i jeste, da probaju uspjeti u tome i u životu, naravno. Prije svega, kao kvalitetne osobe pa sve onda i ovo drugo dolazi.

NET.HR: Pokazali ste "m**a" i karakter kad ste otpisali 16 igrača i ustvrdili da niste rezali na prvu.

SERGEJ JAKIROVIĆ: Nisam da ali nisu to lagane odluke. To su teške odluke, ali nužne. Moram vam priznati da meni od prvog razgovora s gospodinom Miškovićem jasno dano do znanja da imam odriješene ruke, da će me klub pratiti u svemu što se toga tiče i jednostavno ta jesen je bila takva kakva je bila. Znali smo da nas čeka puno posla, znali smo i bilo nam je odmah jasno da treba zasukati rukave i ništa to ne bi bilo moguće bez podrške kluba, bez razgovora s igračima, bez razgovora s njihovim agentima naposljetku. Jer, postoji u čitavoj toj priči i ugovor koji se treba poštivati. Eto, na našu sreću i sreću sviju nas, takav je posao jednostavno. Negdje te ide, negdje te ne ide ali svim tim igračima se maksimalno pomoglo da se nađu klubovi kako bi se riješila ta situacija.

CIjeli intervju možete pročitati na portalu Net.hr.