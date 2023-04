Šibenik slavio protiv Dinama i izbacio ga iz kupa: Duje Čop presudio Modrima u posljednjim minutama utakmice

Nogometaši Šibenika izborili su finale SuperSport Hrvatskog kupa nakon što su u prvom polufinalu na Šubićevcu pobijedili Dinamo sa 2-1, a pogodak odluke zabio je Duje Čop u sudačkoj nadoknadi.

Dinamo je poveo golom Josipa Drmića u 40. sekundi, no Šibenik je u drugom dijelu okrenuo rezultat golovima Ikera Poza (72) i Duje Čopa (90+3).

Za Šibenik je to drugo finale u povijesti, u svom prvom 2010. godine je izgubio od Hajduka, dok je Dinamo nastavio crnu seriju rezultata ostvarivši samo jednu pobjedu u zadnjih šest nastupa.

Dinamo je gostovanje na Šubićevcu dočekao oslabljen neigranjem Brune Petkovića i Luke Ivanušeca. Iza hrvatskog prvaka je bila i serija loših rezultata i samo jedna pobjeda u posljednjih pet susreta. Međutim, "ranjeni" Dinamo je sjajno ušao u susret i već u 40. sekudni gosti su poveli.

Dinamo poveo nakon sjajne kombinacije

Josip Mišić je na rubu kaznenog prostora uposlio Luku Menala, ovaj je "podvalio" loptu za Roberta Ljubičića, koji je zaobišao domaćeg vratara Antonia Đakovića i povratnom loptom uposlio Josipa Drmića koji je zabio za 1-0. VAR je provjeravao pogodak zbog mogućeg zaleđa Menala, ali sve je bilo čisto.

Gosti su u 13. minuti mogli i povećati prednost. Dominik Livaković je sjajno ispucao dugačku loptu do Menala koji je izašao sam ispred Đakovića, no domaći vratar je obranio njegov udarac skrenuvši loptu u korner.

Prvu i jedinu priliku u prvom dijelu, domaćin je imao u 20. minuti, Dario Čanađija je u kaznenom prostoru pronašao Ivana Dolčeka, no Hajdukov igrač na posudbi nije najspretnije reagirao.

U 37. minuti Dinamo je i drugi put zatresao mrežu domaćina, a ponovo je bio strijelac Drmić. Međutim, ovoga puta VAR nije bio na njegovoj strani. Napadač "Modrih" je u začetku akcije bio u zaleđu i pogodak je poništen.

Novu priliku Dinamo je imao u 57. minuti. Mišić je sjajnom loptom uposlio Baturinu koji se sjurio po desnom krilu te ubacio u pred vrata, no Kvržić je ispred Drmića spriječio siguran pogodak.

Šibenik imao svoje prilike

Šibenik je mogao uzvratiti iz slobodnog udarca nekoliko minuta kasnije, no nije bilo prave opasnosti pred Livkovićevim vratima. U 66. minuti domaći trener Damir Čanadi sve je karte bacio u napad. U igru su ušli Iker Pozzo, Dejan Radonjić, Duje Čop i Amer Hiroš. Samo šest minuta kasnije domaćin je izjednačio golom španjolskog veznjaka Ikera Pozza.

Bila je to brza kontra domaćina, Španjolac je prvo gurnuo loptu Radonjiću, koji je pucao, no lopta se uz malo sreće vratila do Španjolca koji je iz velike blizine zabio u prazan gol.

Nakon primljenog gola Dinamo je pojačao ritam. U 80. minuti Marko Bulat je odlično pucao iz slobodnog udarca, no domaći vratar je bio spreman. Četiri minute kasnije Dinamo ponovo trese mrežu, ali se VAR još jednom uključio zbog zaleđa i radost Menala kratko je trajala.

Kada se već činilo kako će susret otići u produžetak, domaćin je šokirao hrvatskog prvaka. Kvržić je sjajno ubacio s desne strane, a Čop još ljepše glavom pogodio za veliku pobjedu Šibenika.