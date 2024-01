Silvijo Čabraja, trener Lokomotive, ulaskom u Novu godinu završio je s kratkim odmorom. Na zimskim će pripremama, koje počinju 2. siječnja okupljanjem na Kajzerici, prvoj momčadi priključiti petoricu juniora, kako bi ih testirao i vidio kakvi su njihovi trenutni kapaciteti koje seniorski nogomet zahtjeva, odnosno kako bi osježio kadar igračima iz vlastitog omladinskog pogona, što je prepoznato u Europi. Nastavlja se, tako, glavni plan i program Lokosa…

Petorica juniora se priključuju

"Kroz prvi dio prvenstva, znači kroz ovih šest mjeseci, u tom jesenskom dijelu, isprofilirali smo Šotičeka, Krivaka, pa mogu reći i u zadnjoj utakmici protiv Istre, imao je već dvije-tri utakmice. Žilinskog koji je 2003., Smakaja kojeg smo dobili na određeni način. Opet smo ispromovirali nogometaše koji su ponikli u nogometnoj školi Lokomotive. Igramo konstantno sa sedam do osam igrača tijekom utakmice koji su potekli u našoj nogometnoj školi. Što se toga tiče, da smo možda još koju utakmicu u prvom dijelu sezone dobili, sigurno bi bili u borbi za Europu. Makar, nekakav naš cilj je u proljetnom dijelu, ako neće biti prevelikih odlazaka iz kluba, da probamo priključit se Osijeku i Gorici, da se probamo pohrvati za Europu", kazao nam je Silvijo Čabraja, kojeg smo ugostili u Novogodišnjem specijalu Danas.hr.

Inače, petorica juniora koja su Novu godinu dočekali sretni i zadovoljni, ali i motivirani, su Huskić, Baždarić, Utrobičić, Kardum i Kukavica, koji je 8 utakmica polusezone igrao za Jarun, drugoligaša. Kukavica, naime, ima dvojnu registraciju, javljaju Sportske novosti.

Eldar Mehmedović i Harun Karić, dva mlada bosanskohercegovačka nogometaša koja du došla iz Tuzle, nisu više dio momčadi. Oni, prema struci, nisu zadovoljili i nisu momčadi potrebni. Vratili su se u Bosnu i Hercegovinu. Jedan u Sarajevo, drugi u Tuzlu.

Lokomotiva će do 9. siječnja trenirati u Zagrebu, a onda Silvijo Čabraja, stručni stožer i čitava momčad odlaze u Medulin na pripreme i spomenuti bi juniori trebali biti u autobusu za Istru. Inače, u prvom dijelu sezone Lokomotiva je bila rezultatski izuzetno uspješna protiv ekipe iz Pule, ali nije u svakoj Čabraja bio zadovoljan igrom.

Također, Lokomotiva igra zaostalu utakmicu protiv Dinama. Naravno, ako će to klimatski uvjeti zadovoljavati. Sa prvom službenom utakmicom trebali bi krenuti, dakle, 23. siječnja.

Čabraja će na taj drugi i završni dio priprema za nadolazeću proljetnu polusezonu odvesti 30 nogometaša. Pokušat ću svakome igraču dati priliku, svatko će dobiti određenu minutažu. Došlo je vrijeme da se mladi pokažu.

Čabraju zanima mogu li spomenuti juniori već sad odgovoriti na seniorske zahtjeve, njihova nadarenost nije sporna, no treba vidjeti kako će se uklopiti u konkurenciju starijih i iskusnijih igrača, jer seniorski nogomet dimenzija je više, igranje s velikim dečkima u punom smislu te riječi.

Isto tako, fizički zahtjevi seniorskog nogometa su veći. Junior je još klinac praktički koji kad dođe u seniore, igra protiv ljudi starijih od sebe 15-20 godina.

"Nakon posljednje utakmice u prvom dijelu sezone, napravili smo još tri treninga i otišli na odmor", dodat će Silvijo Čabraja.

Na Arena Cup u Medulinu Lokomotiva će nastupiti uz strane momčadi. Lokomotiva brani naslov na tom tradicionalnom, sad već desetom po redu natjecanju i u skupini će igrati protiv Rudara (Pljevlja), Kapfenberga i Slavena Belupa… U Medulinu će biti do 20. siječnja. Tri dana pred početak prvenstva vraćaju se u Zagreb…

Ponajbolji trener u Europi za razvoj mladih igrača

Inače, Silvijo Čabraja na vrhu je popisa najboljih europskih trenera za razvoj mladih igrača. Objavljeno je to na nogometnom portalu Transferroom, uz obrazloženje da je čak 95 posto igrača koje Čabraja stavlja u momčad prošlo kroz Lokomotivinu omladinsku školu.

"Naravno da gode takve pohvale, priznanja. Čitav život, dok sam radio i u Lučkom u drugoj HNL, dok sam i davnih davnih godina vodio i Lokomotivu 2003. - u principu sam uvijek radio s mladim igračima. Tako da mi je to ostalo, ostalo je u meni da mladim igračima vjerujem, da im pružam šansu, da im dajem priliku. Da znam njihove boljke, što će se događati tijekom njihovih igara. Da budem upoznat s njihovom igračkom konstantom", priča nam Silvijo Čabraja.

'U dvije i pol godine, u 11 hrvatskih prvoligaša, promijenjeno 44 trenera'

E, sad smo došli do jednog velikog problema u hrvatskom sportu - strpljenja. Strpljenja s trenerima, strpljenja s mladim igračima, općenito se odmah i pod svaku cijenu uglavnom želi rezultat. Većinom sportski kolektivi gledaju kroz prizmu rezultata, a ne drugih nekih segmenata poput razvoja mladih igrača. Kažemo, većina, ne svi klubovi. Neki, poput Lokomotive, baš rade na razvoju mladih igrača i plasiranju njihovih talenata i radnih navika, naučenog, dalje u druge klubove, prodaju ih, ali pritom zadržavaju ambicije…

"Naravno, svi klubovi imaju ambicije. Ne znam, mislim da niti jedan klub nema ambiciju borit se za opstanak. Svi klubovi u početku imaju ambicije prvo mjesto ili makar Europa. Nažalost, stvarnost je drugačija. U datom trenutku, određeni klubovi niti nemaju kvalitetu da bi se mogli boriti za vrh ili Europu i tko će tu nastradati, nastradat će treneri. Zato je u dvije i pol godine, u 11 hrvatskih prvoligaša promijenjeno 44 trenera", navodi Čabraja.

Ovo je treća sezona otkad je preuzeo Lokomotivu i za sad jako dobro radi svoj posao.

"Ostao sam i ja i, nažalost, s klupe je zbog zdravstvenih problema morao otići trener Varaždina Mario Kovačević. Nadam se što bržem ozdravljenju i povratku na klupu Varaždina", rekao je Silvijo Čabraja koji, ne samo da šansu daje mladim igračima, promovira ih, klub ih prodaje i od zarade živi, nego svojom trenerskom filozofijom pokazuje kako mladima u hrvatskom nogometu i sportu općenito treba više dati šansu, treba im vjerovati, trpiti ih, čekati…

'Mladima treba dati priliku, oscilacije su normalne'

"Naravno, mladi igrači imaju određene oscilacije. Nemaju kontinuitet igara i kad sam se i primio tog posla, na jednu stvar sam posebno bio spreman. Dakle, ako stavljamo mlade igrače, da će dolaziti do toga. To je potpuno normalno. Ništa novo, ali u konačnici se mladim igračima treba vjerovati, dati im priliku i u određenom trenutku ih istrpiti".

Uz osnovni preuduvjet da je procjena tog mladog igrača, sportaša - dobra! Ma treba svakom dati šansu… Lokomotiva je prvi dio sezone završila kao 6. u HNL-u s 21 bodom nakon 18 odigranih susreta. Oscilacije i amplitude, jesu li obilježile polusezonu kad je riječ o Lokomotivi u HNL-u?

"Ne bih se složio s vama. Niti jedna momčad nas nije izdominirala i nije bilo da smo imali problema. Imali smo nekoliko kikseva. Vodili smo protiv Dinama 1-0 do 92., vodili smo protiv Hajduka do sedamdeset i neke, vodili smo u Osijeku do 57. Vodili smo protiv Rijeke u Zagrebu i platili smo ceh naše mladosti. Nismo znači sačuvati na određeni način već upisane bodove. Mi ih nismo znači sačuvati do kraja. Ne bih se složio s vašom tezom da smo igrali ovako-onako, s puno oscilacija, aplituda. Jedna od naših najlošijih utakmica što smo odigrali je bilo protiv Istre koju smo dobili 3-0."

'Mladi smo i ne znamo još skroz sačuvati gol više'

Silvijo Čabraja nam naglašava kako on smatra da je Lokomotiva u polusezoni odigrala dosta dobrih utakmica, kvalitetnih, ali kako jednostavno nisu znali sačuvati prednost. To ulazi u sferu iskustva. Mladi igraču sazrijevaju do te mjere da znaju reagirati u određenim situacijama kako treba, a Čabrajini mladi nogometni ratnici to iskustvo moraju još dobiti…

"Protiv Slaven Belupa smo izgubili 3-1, gdje smo čitavu utakmicu dominirali i bili bolja momčad, ali to je tako u nogometu. To su, dakle, krive teze o našim amplitudama. Problemi postoje u igri, ali samo zato što su to mladi igrači koji u datom trenutku ne znaju sačuvati vodstvo, gol prednosti. U zadnjim minutama smo primali golove, zato i imamo toliko neriješenih utakmica (9 op.a). "

Prvi dio sezone nije kompletan, jer nisu odigrane sve utakmice i neke se prenašaju u drugi dio sezone. Zimska stanka je duga, ali dobar dio otpada na pripreme. Odmora je tu vrlo malo…

"Nama je ljetno vrijeme vrlo kratko, nemamo mjesec i pol dana odmora. Imamo u zimskom periodu 9 dana odmora. Nema problema, neka prvenstvo ako treba i netko to želi, gura, bude u komadu, ljetni period bi bio duži, tada bi bilo više odmora, pauza bi bila duža, ali nažalost naša infrastruktura, što se tiče i terena i publike, znači da dođu na stadione. Ne znam da li u Hrvatskoj imamo dva normalna stadiona. To, u konačnici, predstavlja veliki problem".

'Zbog odgođenih utakmica naravno da parametri nisu isti'

Naravno, tu su i klimatski uvjeti. U Dalmaciji je to, objašnjava nam Silvijo Čabraja, puno ljepše i lakše jer je tamo klima sasvim drugačija nego u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

"Mogli bi se preskočiti, zaobići, da imamo adekvatnu infrastrukturu gdje bi mogli odigravati utakmice, ali dobro", govori Silvijo Čabraja, a o pričama nekih kako prvenstvo nije regularno zbog tolikog broja odgođenih susreta, odnosno konstataciji na koju se nailazi, da je ova sezona HNL-a na rubu regularnosti, Silvijo Čabraja nam naglašava:

"Dinamo je igrao utakmicu s nama. Naravno da će se Dinamo u zimskom prijelaznom roku pojačati, vjerujem… Lokomotiva, s druge strane, možda će u zimskom periodu izgubiti dva-tri igrača. Naravno da nisu isti parametri da smo igrali u zadanom terminu. Mislim da je u Turskoj, znači, klubovi koji imaju odgođenih utakmica igraju ih nakon prijelaznog roka, ili u međuvremenu ako kome neki slobodni igrač dođe, ti nogometaši ne mogu konkurirati za te utakmice. Znači, igrači koji su u datom momentu bili kad se prvotno trebala odigrati ta utakmica, koji su bili na raspolaganju klubu, isključivo su ti igrači mogli igrati. Po ovome, s odgodama utakmice, da mi imamo financijsku moć, Lokomotiva bi možda kupila deset novih igrača i to bi bila sasvim drugačija momčad nego u onom trenutku".

'Takva je odluka HNS-a, moramo to ispoštovati'

Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek i ostali sigurno će imati određenih promjena, neko više, neko manje, netko možda uopće ni neće, ali teško…

"Ma, svejedno protiv koga mi igrali u odgođenom terminu, imao netko dva-tri, ili niti jednog novog igrača, naravno da parametri nisu više isti, promjene su u igri, tipa igramo zaostalu protiv Slavena, mi ne dovedemo nikog, oni 3-4 igrača i tako to… Ali, to je odluka hrvatskog nogometnog saveza. Takvo je pravilo kod nas. U konačnici, moramo to ispoštovati i u konačnici u takvoj situaciji funkcionirati", zaključio je Silvijo Čabraja.

