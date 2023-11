Skočić najavio Bjelorusiju: 'Tražit ćemo rani pogodak'

Mlada hrvatska U-21 reprezentacija u ponedjeljak 20. studenog od 14 sati, u Erevanu protiv Bjelorusije igra kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Europsko prvenstvo iduće godine u Slovačkoj.

A baš u Slovačkoj su izabranici Dragana Skočića protiv domaćina imali provjeru uoči kvalifikacijskog dvoboja s momčadi koju su prošlog mjeseca pobijedili u Velikoj Gorici, piše HNS.

“S obzirom na značajne izostanke naših važnih igrača zbog ozljeda, nastojali smo u prijateljskoj utakmici protiv Slovačke isprobati neke varijante u igri za utakmicu s Bjelorusijom. Zadovoljan sam kako je to izgledalo, pogotovo u igri prema naprijed. Dobro je da su naši napadači zabili golove kako bi se dodatno napunili samopouzdanjem uoči utakmice s Bjelorusijom”, ističe Dragan Skočić koji izuzetno respektira sutrašnjeg protivnika.

“Bjelorusija se u Velikoj Gorici pokazala kao vrlo ozbiljan protivnik, riječ je o dobro organiziranoj i kompaktnoj momčadi koja ima glavu i rep i koja nam, ako ne budemo na optimalnoj razini, može zadati dosta problema. Bjelorusija u svakom slučaju puno bolje igra, nego što to pokazuju njihovi rezultati i položaj na ljestvici”.



Ipak, velika razlika u kvaliteti dviju momčadi trebala bi doći do izražaja.



“Jako sam zadovoljan pristupom igrača treninzima i prijateljskoj utakmici protiv Slovačke, vjerujem da će tako biti i protiv Bjelorusije. Znamo da je pobjeda naš cilj i tako ćemo se postaviti na terenu, utakmicu dočekujemo u jako dobrom raspoloženju i vjerujem da će se to odraziti na našoj igri. Nastojat ćemo se od prve minute nametnuti posjedom i tražiti rani pogodak koji bi usmjerio tijek susreta u našu korist. Vjerujem u momčad i u našu pobjedu”, zaključio je Skočić.

