Slijede ključna 24 sata za Nikolu Vlašića, što će se dogoditi?

Što će biti s Nikolom Vlašićem, hoće li hrvatski reprezentativac promijeniti klub? Nekako se legitimno ova pitanja nameću sama od sebe nakon današnjeg pisanja talijanskih medija o ofenzivcu Torina.

Na posudbi u Torinu

Niksi je, podsjetimo, trenutno na posudbi u Torinu kod trenera Ivana Jurića kao igrač West Hama, najnovijeg osvajača Konferencijske lige. Prema ugovoru o posudbi koji je sklopljen prošlog ljeta, Torino ima pravo otkupiti Vlašićev ugovor za odštetu od 13 milijuna eura.

Taj iznos previsok je Talijanima, ali Ivan Jurić želi Nikolu Vlašića jer u njemu vidi igrača s kojim na duže vrijeme može ostvarivati dobre rezultate. Tuttosport je prije tri dana još pisao o tome kako Nikola Vlašić želi ostati u Torinu, dok je Hrvat za West Ham "završeni projekt..."

Vremena nema puno

Tehnički direktor Torina Davide Vagnati želi sjesti s ljudima iz West Hama za stol kako bi pokušao ipak malo sniziti otkupnu cijenu i otkupiti ugovor igrača koji ima kvalitetu.

Vremena nema puno jer Torinovo pravo prvokupa Vlašićevog ugovora vrijedi samo do 10. lipnja, a to je sutra. Dakle, do sutra u ponoć dogovor mora biti postignut inače će se u utrku za Vlašića moći ravnopravno uključiti bilo koji drugi klub.

"Činjenica da hrvatski nogometaš želi ostati u Torinu također gura West Ham da se vrati za stol s Talijanima i omogućuje Torinu da ne gleda sa tjeskobom na formalnu 'zamku' od 10. lipnja", stoji u pisanju Tuttosporta.

Wolfsburg i Niko Kovač žele Nikolu Vlašića

Vrijedi spomenuti kako je za Nikolu Vlašića zainteresiran i Wolfsburg, odnosno njihov trener Niko Kovač.

Vrijednost Vlašića prema Transfermarktu iznosi 20 milijuna eura, a u ovoj sezoni Niksi je zabio pet golova i namjestio šest u 34 nastupa. Stoga, slijede sudbonosni sati i za Nikolu i za Torino.