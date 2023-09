Šokantna završnica u Gorici: Leko se vratio, Hajduk upisao drugi poraz za redom

Nogometaši Hajduka vodili su do 87. minute kod Gorice 1-0 u susretu osmog kola HNL-a, no dvoboj je završio pobjedom Velikogoričana 2-1 (0-0).

U 62. minuti Zvonimir Šarlija doveo je Splićane u vodstvo i Hajduk je sve do 87. minute imao tri boda u džepu. No, prvo je Gorica izjednačila pogotkom Dine Štigleca, dok se potpuni preokret dogodio u 92. minuti kada je Ante Matej Jurić pogodio za 2-1 domaćeg sastava.

Nakon odrađene kazne na klupu Hajduka se vratio prvi trener Ivan Leko, no njegova je momčad nakon pet prvenstvenih pobjeda u nizu upisala drugi poraz zaredom. Hajduk je i dalje prvi, ali se njegova prednost pred pratnjom topi. Gorica je upisala treću pobjedu te se popela na četvrto mjesto ljestvice.

Prilično izjednačeno igralo se tijekom prvih 45 minuta, s tim da su Splićani ipak imali nešto konkretnije izlete u suparnički šesnaesterac. Najbolju priliku propustio je Sahiti u 13. minuti kada je ukrao loptu, ali nije uputio rezolutan udarac prema domaćoj mreži. Pogodak i 1-0 Hajduka spriječio je Krizmanić.

Osam minuta kasnije u šansi se našao Livaja, ali ni on nije najbolje reagirao, dok su gosti iz Splita do kraja prvog poluvremena imali još dva solidna pokušaja koja nisu do kraja konkretizirana.

Gorica je u samoj igri uspijevala parirati Hajduku, ali je stvorila tek jednu priliku i to na samom kraju prvog dijela. Sa skoro 25 metara je potegnuo Štiglec, a lopta je prošla pored vratnice.

U uvodnih petnaest minuta nastavka na terenu su bolje izgledali Velikogoričani koji su imali i jednu priliku, pokušao je Soldo. Hajduk je u tim trenucima izgledao loše i mlako, ali je ipak poveo u 62. minuti. Benrahou je izveo slobodan udarac, a „zajedničkim snagama“ loptu su u mrežu poslali domaći igrač Maloča i gostujući Šarlija.

Osim toga Šarlija je sedam minuta kasnije ponovno bio junak Hajduka. Zaustavio je pred svojom vratarskom linijom udarac Pršira i siguran pogodak domaćina. Do kraja je Hajduk prepustio posjed Gorici koja nije bila posebno opasna u svojim napadima, ali jedna je lopta ipak završila iza leđa gostujućeg vratara Lučića.

U 87. minuti lopta je kružila po vrhu šesnaesterca Hajduka te ju je u letu dočekao Štiglec, malo iskosa na desetak metara. Opalio je iz prve i pogodio suprotni kut za 1-1. Tu nije bio kraj splitskim mukama jer su do kraja ostali i bez jednog boda.

Petljala je obrana Hajduka u 92. minuti, nisu mogli gostujući igrači ispucati loptu, a sve je iskoristio Jurić i postigao pogodak za preokret i pobjedu Velikogoričana 2-1.

Posljednju utakmicu ovog kola od 19.15 sati će odigrati Varaždin i Istra 1961.

