Šokantne vijesti iz Njemačke: Sportski sud suspendirao Marija Vuškovića zbog dopinga

Mario Vušković je sredinom rujna pao na doping testu nakon što je u uzorku njegovog urina pronađen trag eritopoetina.

Njemački savez odmah je pokrenuo istragu protiv njega, iako je hrvatski branič tvrdio da je nevin.

"Nevin sam i zajedno s obitelji i odvjetnicima radim da to dokažem. Nikad nisam varao u sportu i nikad to neću raditi. Ni najgorem neprijatelju ne bih poželio što smo ja i moja obitelj prošli proteklih nekoliko mjeseci. Svakog dana se nadam da će ova noćna mora završiti", tvrdio je Vušković.

U međuvremenu mu je Njemački nogometni savez ponudio nagodbu i suspenziju kraću od godinu dana, no Vušković i njegov odvjetnik to su odbili vjerujući da će trećim C uzorkom dokazati da su nevini.

Danas je nažalost stigla vijest o suspenziji od dvije godine. Vušković ima pravo na žalbu u roku od sedam dana.