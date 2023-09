Španjolci otkrili tko su uhićeni nogometaši Reala: Prijete im višegodišnje kazne

Četvorici mladih igrača Real Madrida koji su navodno upleteni u slučaj dijeljenja snimke seksa prijete kazne od jedne do pet godina zatvora, piše španjolski As.

Za određivanje primjerene kazne morat će se uzeti u obzir određene okolnosti: dob žrtve, je li bilo pristanka ili ne, je li širenje učinjeno uz njezino dopuštenje ili ne, kao i konkretan sadržaj.

Ako žrtva nije pristala na snimanje videa, predviđena je kazna od jedne do četiri godine zatvora. Kazna će se povećati kaznom zatvora od dvije do pet godina ako su uz snimku distribuirane i snimljene fotografije.

U oba slučaja ove će se kazne pooštriti ako je žrtva maloljetna osoba, a prema prvim navodima upravo je to slučaj. Dokaže li se to, za snimanje bez pristanka je kazna zatvora od dvije i pol do četiri godine, dok bi za snimanje i širenje kazna mogla biti od tri i pol do pet godina.

No, te bi kazne bile niže za one koji su, a da nisu snimili video, isti širili. Oni bi bili kažnjeni zatvorom od jedne do tri godine, ali bi se i na te kazne također primjenjivale otegotne okolnosti ako je maloljetna žrtva, čime bi se kazna povećala.

Utvrdi li se da je odnos bio s pristankom, kazne za dijeljenje snimke su od jednog do tri mjeseca, odnosno od tri do 12 mjeseci dokaže li se da je djevojka maloljetna.

Otkrivena imena nogometaša?

Fonsi Loaiza, novinar iz Španjolske, otkrio je da su uhićeni Raul Asensio (20), Aleks Aleman (18), Andres Kampos (21) i Borha Alonso (19).

Podsjetimo, skandal je izbio još 6. rujna, kada je majka 16-godišnje djevojke na Kanarskim otocima podnijela prijavu protiv navedenih igrača.

Oni su zatim optuženi zbog djeljenja seksualnog sadržaja na kojima se nalazi njena maloljetna kćer.

Poslije optužbi, osam dana kasnije policija je upala u trening-centar "Valdebebas", gdje je uhitila osumnjičene, a tu su bili i prvotimci Real Madrida.

