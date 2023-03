Španjolci tvrde: Realu smeta što se još nije oprostio od reprezentacije, to može odlučiti o ugovoru

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić razgovara s Real Madridom oko produženja ugovora koji istječe za četiri mjeseca, a dvije strane će donijeti adekvatnu odluku, rekao je prošle subote trener Kraljevskog kluba Carlo Ancelotti, a sada je španjolski AS donio nove informacije o toj situaciji.

"Obnavljanje ugovora s Modrićem ne smatram velikim problemom. On će napraviti što želi. Luka razgovara s klubom. Oni će donijeti najadekvatniju odluku. To meni ne predstavlja problem, a niti klubu niti Modriću", poručio je Ancelotti.

Nekoliko dana kasnije, u ponedjeljak, španjolski AS potvrdio je da u Realu žele produžiti ugovor s 37-godišnjim Modrićem, ali i istaknuo da ljude u klubu jako smeta to što se još uvijek nije oprostio od hrvatske reprezentacije i očito to ne namjerava napraviti tako skoro. Navodno za Vatrene želi igrati i nakon Final Foura Lige nacija.