Španjolski mediji: 'Zašto niti jedan klub ne traži Dalića? Tri su razloga...'

Nogometaši Španjolske svladali su u polufinalu Lige nacija u nizozemskog gradu Enschedeu Italiju s 2-1 (1-1) te će u nedjelju igrati protiv Hrvatske u velikom finalu.

Nakon što je "Furija" izborila finale i veliki okršaj s Hrvatskom madridski list AS objavio je članak o Zlatku Daliću, našem najuspješnijem izborniku. U njemu se pitaju kako to da, unatoč nevjerojatnim postignućima s reprezentacijom, Dalić nije jako traženi trener i nude odgovor - jer su ti uspjesi zasluge fenomenalnih igrača, a ne njega.

"Dalićev životopis je impresivan, ali on se nikada ne spominje u kontekstu preuzimanja nekog velikog kluba. Možda on ne želi otići, možda se osjeća ugodno predstavljajući svoju državu i to radi ponosno, ali zanimljivo je da se njegovo ime baš nikada ne spominje kada neki veliki klub traži trenera", stoji u uvodu pa se navode tri razloga zašto Dalića nitko ne traži:

"Prije svega je to zato što svi mislimo da je Hrvatska do ovih rezultata došla zbog odličnih igara Luke Modrića i njegovih suigrača (Perišića, Brozovića, Rakitića, Kovačića), ali to je bio slučaj i s drugim momčadima. Na primjer, Real s Modrićem, Ronaldom, Benzemom ili Ramosom pa je Zinedine Zidane bez obzira na njih bio hvaljen i nakon toga se uvijek spominje kada velikani traže trenera. Drugi razlog je činjenica da je Hrvatska osvojila dvije medalje na svjetskim prvenstvima, a da ni jednom nije bila superiorna nad protivnicima. Do tih uspjeha Hrvatsku je dovela volja i požrtvovnost njenih igrača. I na kraju, Dalićeva karijera prije preuzimanja reprezentacije je izuzetno skromna."

Na kraju Španjolci ipak priznaju da bi se Daliću trebale davati veće zasluge.

"Protiv Nizozemske je donio važne i velike odluke: stavio je Perišića na bok, Modriću dao ekstremnu slobodu i uveo Petkovića u produžetku. Pobijedio je sa stilom, a sve je to napravio bez ozlijeđenog Gvardiola i bez straha se kladeći na Šutala. Možda bismo mu trebali početi davati veće zasluge", zaključuje se.