Srpski novinar se naklonio Modriću: 'Sipa magiju i maže pjenu na usta bijesnim psima'

Veljko Ivanović, novinar portala Sportal.blic.rs napisao je tekst o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću koji je u 38. godini života još jednom oduševio nogometni svijet. Real Madrid je stigao do sjajnog preokreta nakon što je primio dva rana gola, no nakon toga je postigao čak pet i 'osvojio' Anfield.

Kada je Modrić napuštao igru cijeli stadion mu je pljeskao iako se igralo u Engleskoj. Naslov teksta kojeg je Ivanović napisao glasi: "Pozdrav od umirovljenika: Volio bih biti 'mrtav' kao Luka Modrić". Tekst prenosimo u cijelosti.

'Zaista bih volio biti mrtav kao što je Luka Modrić'

"Kažu da je kao baba. Ili kao djed. Da je reš pečen za mirovinu. Da je mrtav… Govore tako, vjerovali ili ne, o Luki Modriću. A onda im taj umirovljenik, koga ni klinci lasom ne mogu uhvatiti, zavrne jaja.

Zaista bih volio biti mrtav kao što je Luka Modrić. Da sam takva baba. Dođe čovjek koga laici tjeraju u penziju na kultni Anfield i na terenu ispriča priču o tome kako se kalio nogomet.

Na primjer, kod petog gola Reala protiv Liverpoola (a, da, razbili su ih 5:2), ovaj 37-godišnjak je poput japanskog vlaka proletio pokraj 19-godišnjeg Stefana Bajčetića, kojem može biti otac, otresao ga je s leđa kao dlaku i kreirao kontranapad iz koga su 'kraljevići' nokautirali Kloppovu družinu. Esencija nogometa!

Bez obzira na to što su Vinicius i Benzema zabili po dva gola, i svaka im čast na tome, središnja figura utakmice bio je Modrić. Ljudi moji, takva lakoća nogometnog postojanja u njegovim nogama je nepodnošljiva.

'Luka je, eto, sam hodao po Anfieldu'

I mlađima od njega, fizički snažnijima, bržima… Poigravao se sa suparnikom. Ako poznata himna Liverpoola kaže 'Nikad nećete hodati sami', Luka je, eto, sam hodao po Anfieldu. I zalijepio zastavu s natpisom 'Pozdrav od umirovljenika'.

Bilo ga je lijepo gledati kako dominira i polijeva one koji ga pljuju. Zamislite, samo dan prije utakmice osmine finala Lige prvaka izjavio je: 'Prije svake utakmice govore da Modrić mora u mirovinu, Benzema je ovakav i onakav. Ponavljaju da smo mrtvi…'

'Može peglati, orati, slikati na terenu tko zna koliko još'

A onda - madridski masakr motornom pilom usred sjeverozapadne Engleske. Srbi bi rekli "Ima Boga, ima pravde". A ja bih dodao "što gurate ruke u struju". Uglavnom, trajat će ova rapsodija Luke Modrića, kako stvari stoje, koliko će on htjeti.

Može peglati, orati, slikati na terenu tko zna koliko još. Jer on je glavni mozak. Nogometni pjesnik. A takvih je danas malo. Ugrožena vrsta, nažalost. Početni razlog za ovu malu posvetu Modriću bila je zadaća koju je dao Liverpoolu. No Lukin život je, naravno, puno više od toga. Kažemo bolji život jer on je doista nogometni svetac.

Ako mislite da pretjerujemo, evo nekoliko Modrićevih 'skromnih' uspjeha u karijeri, samo da malo prodrmamo krunu njegove gluposti. Luka je sa zagrebačkim Dinamom osvojio tri titule u nizu.

S Realom je triput bio prvak Španjolske, a pet puta je, držite se, pet puta uzeo Ligu prvaka. Ima tri UEFA-ina superkupa i pet FIFA-inih svjetskih klupskih prvenstava. Šest puta uvršten je u idealnu postavu sezone Lige prvaka. U UEFA-in tim godine birali su ga triput. I još ima više od 30 nagrada ili trofeja za koje nećemo sad trošiti vaše oči.

Moramo ipak podsjetiti na vjerojatno tri najvažnija ostvarenja u Modrićevoj karijeri. Dobitnik je Zlatne lopte 2018. godine. Tada je Hrvatska igrala finale Svjetskog prvenstva protiv Francuske (2:4), a on je bio najbolji igrač prvenstva. A treće je još novo - treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Tamo se veselio kao nikad prije.

'Žele ga ugasiti, a još sipa magiju i maže pjenu na usta bijesnim psima'

Vjerojatno zato što je iznad sebe imao sjenu koja je sablasno govorila 'ovo ti je zadnji veliki turnir'. Bože moj, izgleda da će sjena prevariti. Dragi naši čitatelji, ovo je bila kratka priča o Luki Modriću.

Nogometnom Houdiniju, mađioničaru kojeg žele ugasiti, a još sipa magiju i maže pjenu na usta bijesnim psima. Čovjeku koji se popeo na planinu i odbija sići. Tihom nogometašu koji je kao dobro vino. Što stariji, to bolji. I jedva čekam vidjeti što će novo napraviti hrvatski Superdeka", stoji u tekstu.