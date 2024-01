Već se jako dugo piše o dolasku francuskog superstara Kyliana Mbappea u Real Madrid, kruži bezbroj glasina, a od prvog dana 2024. godine stiglo je vrijeme kada bi on konačno mogao povući potez za odlazak i svog PSG-a.

Naime, on je je prošlo ljeto potpisao produženje ugovora do ljeta 2024., uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana. No, nakon toga je prošloga ljeta odbio potpisati produženje do 2025., što znači da bi u ljeto 2024. bio slobodan igrač te će moći besplatno prijeći u drugi klub. A svoj transfer moći će dogovarati od prvog dana ove godine.

"Real Madrid će nakon ponoći kontaktirati Kyliana Mbappea. Imat će 15 dana da donese konačnu odluku i da potpiše ugovor", objavio je španjolski AS.

To je potvrda informacije koju je prošloga tjedna objavio španjolskki novinar koji radi za Athletic Mario Cortegana. On je otkrio da Realov predsjednik Florentino Perez zagovara Mbappeov dolazak, da je u izravnom kontaktu s francuskim napadačem te da mu je Real postavio rok za odluku oko dolaska u Madrid do sredine siječnja.

