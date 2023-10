Poznata UEFA-ina kazna za ustašku zastavu: Opus Arena bit će ispunjena navijačima

Hrvatski nogometni savez na čelu s predsjednikom Marijanom Kustićem sazvao je danas za 14 sati press-konferenciju koja će se održati u zagrebačkom hotelu Hilton.

Osim Kustića, na konferenciji će biti i voditelj poslova prevencije, sigurnosti i integriteta Jurica Jurjević, a govoriti će o odluci Disciplinske komisije UEFA-e u postupku kojeg krovna europska nogometna organizacija vodi zbog incidenta na utakmici Hrvatska - Latvija.

Podsjetimo, na utakmici odigranoj na Rujevici predstavnik organizacije FARE uočio je ustašku zastavu na tribini s hrvatskim navijačima.

Strahuje se da bi UEFA mogla biti nemilosrdna i naložiti HNS-u da u Osijeku protiv Turske 12. listopada igra na praznoj Opus Areni.

Kustić: 'Kazna je 10 tisuća eura i tisuću gledatelja manje'

Na početku press konferencije Kustić je otkrio ključnu vijest: Stadion u Osijeku će biti u potpunosti otvoren!

Evo što o svemu kažu predsjednik Saveza Marijan Kustić i voditelj prevencije, sigurnosti i integriteta Jurica Jurjević.

"Dobili smo kaznu, bit će gledatelja na stadionu. Kazna je 10 tisuća eura, dvije godine kušnje, s tisuću gledatelja manje na sljedećoj utakmici. Smatramo da je ovo velika pobjeda HNS-a, ali i svih naših građana i navijača. Prepoznato je ono što se napravilo s naše strane, da bi njima prezentirali pravu stvari da se HNS uvijek bori protiv svih vrsta diskriminacije. Ovoga puta smo to pokazali. Veliki je interes bio, utakmica protiv Turske nam puno znači. Cijelom pravnom timu bih se zahvalio na obrazloženju prema UEFA-i, bilo je to na dosta stranica. Prije toga bilo je i zatvaranje postupka na utakmici protiv Armenije. Hvala MUP-u, Prekršajnom sudu, svima onima koji su sudjelovali u pronalaženju i sankcioniranju počinitelja, hvala i Odjelu za sigurnost Jurice Jurjevića.

Bilo bi jako loše da je cijela država ispaštala zbog tri pojedinca i zastave, drago mi je zbog svih ostalih naših navijača da je ovo sve gotovo", rekao je Kustić.

"Ova odluka značajna je iz više razloga. Mi se za utakmicu u Osijeku pripremamo od kraja dvoboja u Armeniji. Iskoristit ćemo i ovu odluku i medije da tom rasizmu i diskriminaciji stanemo na kraj. Da se takvo nešto ne dogodi u Osijeku", rekao je Jurjević.

Prije 20-tak dana Kustić je rekao da su 90 posto šanse za ispražnjeni stadion ili nepun kapacitet, što se promijenilo?

"Dao sam 10 posto šansi za pun stadion, ali ono što ja mislim, ne ulazeći u odluku Žalbene komisije UEFA-e, najbitnije je bilo da su pronađeni počinitelji, što je najbitnije. Do sad se davala kazna HNS-u, mi bi je platili i to je to. Počinitelji su nađeni, sankcionirani i to je to. Hvala UEFA-i što je prepoznala našu želju da se to razriješi i da se borimo protiv takvih stvari", kaže Kustić.

O suradnji s MUP-om:

"Pohvalio sam je, zadovoljan sam s njom. Ovako brza reakcija redara i Odjela za sigurnost, pravosudnih i policijskih tijela je sjajna. Pohvaljujem je. Moramo reagirati ako bude ovakvih stvari inače. Na tribinama je mjesto navijačima, ne smijemo se dovoditi u situaciju zbog nekih pojedinaca da se stadion zatvara", dodaje predsjednik HNS-a.

Kakve će biti strategije da se spriječe budući incidenti?

"Cilj je prevencija. Ako pričamo o širem problemu, postoji neprimjereno skandiranje koje neću iskoristiti, a nama se često događa u utakmicama domaćeg prvenstva i utakmice reprezentacije kada smo nezadovoljni suđenjem. Zato smo dobili uvjetnu kaznu. Imali smo 55 tisuća Hrvata koji su to uzvikivali u Rotterdamu. Na utakmici u Rijeci smo imali 8.151 navijača, troje su napravili problem, uhićeni su i osuđeni pa je Uefa donijela jedinu odlučnu odluku. Ako u nogometu bude tako da odgovara za posljedice onaj koji je to napravio, bit će puno bolje društvo", rekao je Jurjević.

Kakva će biti priprema utakmice u Osijeku, je li moguće među tim navijačima prepoznati pojedince koji žele nešto unijeti na stadion?

"Predsjednik se zahvalio navijačima pa je to prilika da otkrijemo nepoznatog gledtelja. Pričalo se puno o tome kako je zastava unešena, prepoznata. Ja sam dobio poruku od odgovornog navijača da mu se čini da ima ustaška zastava, on je bio nekoliko metara udaljen. To je smjer kojim moramo ići, ima neodgovornih, ali nadam se da ima puno više odgovornih. Pripremit ćemo se za ovu utakmicu. Kad god Hrvatska igra, to je festival nogometa. Bit će dovoljno vremena da se svi pregledaju, bez ulaznice se neće moći ući u stadion. Znam da će biti veliki pritisak u smislu osiguranja, ali ne želimo podleći tome da veći dio stadiona bude podložen represivnim mjerama" rekao je Jurjević.

"Mediji su jako bitni, svemu su pridonijeli prenoseći istinu. Uz sve naše napore, policije i prekršajnog suda, ne bi to bilo tako da niste vi prezentirali pravu sliku koja je. Zahvala ide vama. Mi samo moramo provodit i ono što imamo, kad postoji volja i želja, imamo zakone, brzo se to riješi. U sedam dana se može pronaći i sankcionirati počinitelje. Nemojmo da budemo žrtve pojedinaca, da zbog toga ispaštaju svi, ne samo navijači, nego ni i igrači. Jako puno im znači podrška", zaključio je Marijan Kustić.

