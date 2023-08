Što znamo o idućim Dinamovim protivnicima u Ligi prvaka: Pokorili su domaće lige

Dinamo je posljednjih nekoliko sezona postao stalni član UEFA-inih natjecanja, bilo to u skupinama Lige prvaka ili u Europskoj ligi gdje je stigao i do četvrtfinala, stoga ne čudi da je jesen u Europi cilj i ove sezone. No, kako bi stigao do cilja i UEFA-inih milijuna, Plavi će morati najtežim mogućim putem, preko grčkog i belgijskog prvaka.

Aktualni hrvatski prvak bez većih problema prošao je Astanu u 2. pretkolu Lige prvaka s ukupnih 6-0 te tako osigurao igranje u skupinama Konferencijske lige. Prođu li Plavi AEK u 3. pretkolu, imat će osigurano igranje u skupinama Europske lige, a izbace li nakon AEK-a i Royal Antwerp, doseći će toliko željeni cilj i igrati u Ligi prvaka.

Što znamo o AEK-u i Antwerpu?

AEK je prošle sezone osvojio grčku ligu prvi put nakon pet godina, a odličnu sezonu završili su pobjedom nad PAOK-om u finalu grčkog kupa te su tako treći put u povijesti kluba osvojili duplu krunu.

Na početku prošle sezone kao pojačanje u obrani im je stigao hrvatski reprezentativac Domagoj Vida, a najskuplji igrač im je Levi Garcia. Napadač Trinidada i Tobaga zabio je prošle sezone 14 golova te je jedan od igrača na koje momčad Igora Bišćana svakako mora pažljivo pripaziti.

AEK.jpeg

Royal Antwerp je, jednako kao i AEK, prošle sezone zlatnim slovima ispisao povijest kluba. U jednoj od najdramatičnijih završnica u povijesti nogometa, Antwerp je osvojio ligu prvi put nakon 67 godina zahvaljujući remiju s Genkom u posljednjem kolu kada je Toby Alderweireld zabio za 2-2 u 94. minuti za veliko slavlje. U utrci za naslov bili su i Genk i USG, u posljednjih nekoliko minuta nekoliko puta se promijenila vodeća momčad lige, ali se sve riješilo dramatičnim golom u posljednjim trenucima susreta.

Najbolju sezonu u povijesti kluba potvrdili su osvajanjem Kupa i Superkupa, što je prvi put ikad da su osvojili tri trofeja u jednoj sezoni. Ovaj podatak zvuči još impresivnije znajući da su došli među elitu kao drugoligaš 2017.

Što se tiče igrača koji će prijetiti Dinamu, svakako treba izdvojiti njihovog najskupljeg igrača Arthura Vermeerena te njihovog najboljeg strijelca prošle sezone Vincenta Janssena.

Royal Antwerp FC.jpeg

Pogledamo li ukupnu vrijednost klubova vidjet ćemo da vrijede čak 151,1 milijun eura, stoga Plavi moraju biti itekako na oprezu žele li stići do cilja.

Podsjetimo, Dinamo prvu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka igra u utorak kada od 20.45 gostuje u Grčkoj, a uzvrat je 15. kolovoza na Maksimiru.