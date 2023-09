Šutalo na udaru žestokih kritika: 'Za Hrvatsku igra dobro, ali u Ajaxu...'

U susretu petog kola nizozemskog nogometnog prvenstva Twente je na svom stadionu pobijedio Ajax sa 3-1, a u gostojućim redovima asistenciju je upisao hrvatski reprezentativac Borna Sosa.

Twente je u ranoj fazi utakmice poveo sa 2-0 golovima Daana Rotsa (7) i Sema Steijna (11). Ajax je smanjio u 35. minuti preko Briana Brobbeyja na asistenciju Borne Sose, a pobjedu domaćina potvrdio je Naci Unuvar u 79. minuti.

Za Ajax su cijeli susret odigrali Sosa i Josip Šutalo, dok Jakov Medić nije ulazio u igru.

Na vrhu ljestvice nalazi se PSV i Twente sa po 16 bodova, ali i utakmicom manje, Feynoord je treći sa 11 bodova, dok je Ajax tek na 12. poziciji s pet bodova.

Nizozemski mediji okrivili su Ajaxova ovoljetna pojačanja, među njima Sosu i Šutala, da ne igraju dovoljno dobro te da su jedan od razloga lošeg ulaska u sezonu.

Svoje mišljenje sada je dao legendarni nizozemski napadač Ronald de Boer, dvaput najbolji nogometaš te zemlje, osvajač Lige prvaka s Barcelonom i 14 trofeja s Ajaxom te četiri s Glasgow Rangersima.

'Izgledalo je kao da igra na skijama'

"Ajax se naviknuo braniti s visoko podignutim linijama i preuzimati inicijativu, no protiv Twentea su se svi povukli. Igrači loše komuniciraju i to se ne može popraviti u jednom tjednu. Svi moraju govoriti engleski jezik. U četvrtak su dobro trenirali, no onda se na utakmici vidjelo da nisu na dovoljno visokoj razini", zabrinuto je rekao De Boer za Ziggo Sport, pa je nastavio o Šutalu, za kojeg smatra da je odigrao slabu utakmicu.

"U reprezentaciji Hrvatske se sve činilo u redu. Prije toga je odigrao dobru utakmicu protiv Fortune Sittard (0:0). No sada je izgledao kao da igra na skijama. Donosio je pogrešne odluke i skrivio prvi gol. Međutim, jasno je da on zna igrati nogomet", komentirao je De Boer.

