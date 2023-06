Tata i sin putovali 700 km i čekali po ružnom vremenu više od dva sata da bi dječak upoznao Vatrene

Jedan 9-godišnji dječak iz Nürnberga zauvijek će pamtiti okupljanje dijela reprezentacije Hrvatske u zagrebačkom hotelu Sheraton uoči priprema za posljednju operaciju Lige nacija.

Dan za pamćenje

Naime, dječaku su se ostvarili snovi jer se rukovao i slikao s nekim igračima i članovima Vatrenih, a na kraju je i dobio majicu na koju su mu se potpisali izbornik Zlatko Dalić i ostali reprezentativci, oni koji su u tom trenutku bili dostupni...

Novinar Net.hr-a jučer je razgovarao s njegovim 40-godišnjim ocem, ali i s dječakom koji nije skrivao sreću. Inače, dječak i otac doputovali su u Zagreb iz Nürnberga i putovali 7 sati. Nakon toga, pred Sheratonom su po kiši čekali oko dva sata, nešto malo više, sve dok nisu počeli pristizati nogometaši Hrvatske na okupljanje za Final Four Lige nacija.

"Došli smo iz Nürnberga, putovali smo 700 km tj 7 sati. Ovdje ispred Sheratona čekamo od 10 sati kako bi mi dijete uzelo koji autogram, napravilo koju sliku s Vatrenima... Moj sin obožava hrvatsku nogometnu reprezentaciju, jednostavno uživa u tome. Njemu je ovo sve, ali i meni isto. Mi živimo za Hrvatsku", kazao je tata koji nam nije htio reći svoje ime niti ime dječaka...

'Obožavamo Vatrene'

"Ma neka bude bez imena. Imena nisu bitna. Bitno je to da obožavamo Vatrene. Znate, mi Hrvati koji živimo u Njemačkoj posebno volimo hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Kako da vam to opišem... Dakle, mi ne živimo u Hrvatskoj, ali naše srce zato posebno jako tuče za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Naše srce gori posebno kad Vatreni pobjede ili izgube, nebitno. Više pobjeđuju pa nam je to posebno drago", dodao je razdragani otac.

Dječakovo malo, ali veliko srce puno je ljubavi prema Vatrenima. Dok je mališan stajao po ružnom vremenu, skrivajući se od kiše, pa i pokisnuvši malo kad je svaki put izlazio ispod natkrivenog ulaza hotela Sheraton, kad je dolazio netko od igrača, njegov sjaj u očima kad se rukovao i slikao s Mateom Kovačićem i ostalima, ta sreća - govori sve.

"Njegovo srce kuca jače nego moje. Njemu je ovo ostvarenje snova. Ne znamo hoćemo li moći otići u Nizozemsku na Finak Four Lige nacija zbog škole i školskih obveza mog sina. Razmišljali smo da odemo, možda i hoćemo. Sad kad stojimo ovdje i razgovaramo, eto, s vama, možda i odemo. Baš volimo Vatrene ", ističe nam tata.

'Jako sam htio ovo'

Upitali smo i dječaka koje pitanje, ali previše je bio pod dojmom pa nam je tek uspio izustiti:

"Sretan sam i ostvarili su mi se snovi. Jako sam htio ovo, htio sam upoznati Vatrene. Slikao sam se s Kovačićem, Kramarićem, s Draženom Ladićem... Nikad ih ranije nisam upoznao, a tako sam to htio".

Eto, ljubav prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji ne poznaje granice, kilometre niti godine. Svaka čast djetetu i tati.

Hrvatska otvara Final Four Lige nacija protiv Nizozemske

Za spomenuti kako je Final Four turnir Lige nacija na rasporedu od 14. do 18. lipnja u Rotterdamu i Enschedeu.

Na trećem izdanju završnog turnira ovog natjecanja osim Hrvatske nastupit će još Nizozemska, Španjolska i Italija.

U prvom polufinalnom srazu 14. lipnja na stadionu De Kuip u Rotterdamu snage će odmjeriti Nizozemska i Hrvatska, dok će dan kasnije na De Grolsch Vesteu u Enschedeu igrati Italija i Španjolska.

Finale je 18. lipnja u Rotterdamu, a istoga dana u Enschedeu će biti odigran susret za treće mjesto.