Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić dao je opsežan intervju za Sportske Novosti. Modrić rijetko istupa u medijima, ali sad je odlučio otkriti neke stvari. Govorio je Luka i objasnio što Vatrenima nedostaje da konačno osvoji neko zlato, između ostalog... To je, naime, najveća želja njega, čitave reprezentacije, HNS-a i čitavog hrvatskog naroda.

'Naslovi su nekad splet okolnosti, trenutka sreće ili peha'

"Naslovi su nekad splet okolnosti, trenutka sreće ili peha, krive sudačke procjene ili vlastitog trena slabosti. No, ako baš moram nešto izdvojiti kao deficit Hrvatske, onda je to nedostatak određenog profila igrača, odnosno potencijala za ofenzivnu igru. Naši su igrači redom talenti za igru, tehnički i taktički vrijedni i borbeni, ali na planu brzine i moći Hrvatska za najviši iskorak treba više. To su vrline koje su više stvar prirode i genetike, nego treninga i selekcija. Kad pogledam unatrag, uspoređujući sa svim velikim selekcijama koje se nametnu za trofeje i uvijek imaju takve “panzere” naprijed, mi smo imali nekoliko moćnih igrača kroz tridesetak godina. Od sadašnjih Perja, koji je zvijer fizički, od prijašnjih Rebić, a od ranije pogotovo Bokšić... Trebaju se stvari poklopiti da u pravom trenutku imamo sve, i tehničku vrijednost i dovoljnu fiziku. Zemljama s većim brojem stanovnika to je ipak jednostavnije osigurati", kazao je Luka Modrić koji je uoči Final Foura Lige nacija rekao da ima odluku oko ostanka u reprezentaciji."

Luka je objasnio to, istaknuvši kako je kazao prije svega zato da ta tema ne bude teret atmosferi i pripremi nastupa na finalu Lige nacija. Tvrdi kako razumije interese medija i javnosti, ali to se već toliko dugo tematizira i na neki način opterećuje reprezentativni fokus.

'To sam rekao zbog mira'

"Kad sam izjavio da ću objaviti što dalje nakon Final Foura, više se o tome nije spekuliralo i imali smo mir pred utakmice", rekao je i dodao:

"S izbornikom sam imao razgovor na tu temu još ranije. Dalić je iskazao čvrstu želju da i dalje ostanem na dispoziciji reprezentaciji. Moja je želja također išla u tom smjeru, ali ja sam igrač i uvijek mogu biti subjektivan o tome trebam li reprezentaciji ili sam možda teret. To ni u snu ne bih želio doživjeti, da sam doživljen kao višak. U razgovoru smo izbornik i ja to potpuno razbistrili te sam odlučio ići dalje, u kvalifikacije za EP i s idejom nastupa u Njemačkoj. Istina je da sam nakon poraza od Španjolske bio zaista neraspoložen, nije mi bilo do nikakvih razgovora i medijskih predstava oko mojeg statusa."

Foto: RTL RTL

Kako javnosti obrazlažete tu odluku o nastavku?

"Pa nema nekog posebnog obrazloženja, a da se već nešto nije odavno izreklo. Praktično od Rusije 2018. ponavlja se pitanje dokle ću igrati za Hrvatsku, dokle ću uopće aktivno igrati nogomet. Sve sam već kazao, ha, ha..."

Nema dugoročni stav o ostanku u reprezentaciji

Luka je naglasio kako nema dugoročni stav o ostanku....

"Mislim da se već moglo razumjeti da nemam dugoročni stav, jer u mojim godinama to ne bi bilo logično. Fokusiran sam na sadašnjost. Idem dan po dan, utakmicu po utakmicu, i usporedo osluškujem svoja stanja i doprinose momčadi. Ako osjećam da sam na nivou, da mogu i dalje činiti neku razliku, tu sam na raspolaganju. Na priče o godinama, kao ni na protok vremena ne mogu utjecati, ali mogu utjecati na to koliko sam spreman i znati kako se osjećam. I koliko me raduje biti u reprezentaciji. Zato nema nikakve najave. Mogu tako osjećati i biti tu još godinu, dvije, a mogu osjetiti da je sazrio trenutak za tri mjeseca. Tako vam to ide sa starijima, ha, ha..."

Na odmoru se opustio...

"Kao i uvijek kada se vratim kući u Zadar, gdje sam s obitelji proveo veći dio odmora, uz tjedan plovidbe prekrasnim Jadranom. U Zadru sam mogao više vremena biti s roditeljima, sestrama, prijateljima, u domaćem ambijentu koji me najviše napuni energijom. Možda mi je baš zbog tog gušta ovaj mjesec odmora prošao brzo kao ni jedan do sada."

O susretu s Beckhamom

Sreo se s Beckhamom na moru, kažu neki u Španjolskoj da to možda znači interes Miamija…

"Ma joj, s Beckhamom i obitelji smo se sasvim slučajno sreli. On je i drugu godinu zaredom dio odmora proveo u Hrvatskoj, i očito je da mu se to jako sviđa. S mojom obitelji išao sam u jedan restoran gdje je i on navratio sa svojima i normalno je da smo popričali, ali o odmoru u Hrvatskoj, užitku plovidbe Jadranom, otocima, hrani, našim ljudima. Beckham je veliki gospodin i vrlo ugodan sugovornik, kao i njegova supruga i djeca."

Mediji vole konstrukcije, pogotovo u transfernom roku. No, muči li ga što mu je dio madridskih medija postao manje sklon nego prije, da ne rabimo riječ nesklonost?

"Iskreno rečeno, nemam se što žaliti na tretman u medijima, jer su prema meni u 12 godina Reala bili korektni i vrlo pozitivni. Svatko ima svoje mišljenje. Meni je najvažnije ono koje o mojim igrama imaju realovci, navijači, klub, suigrači, trener..."

