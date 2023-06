'To trebamo učiniti za Luku, Ivana, mene, hrvatske navijače, za sve'

Hrvatska i Španjolska u nedjelju od 20.45 igraju finale Lige nacija. Utakmicu su iz našeg tabora na press konferenciji najavili izbornik Zlatko Dalić i Ivan Perišić.

"Bit će sigurno teška utakmica, Španjolci imaju sjajan vezni red, ali kada pogledaš naš vezni red, i to ne samo prvih 11, nego i klupu, nemam razloza za strah", započeo je Perišić.

"Svi su zdravi, spremni i na sve možemo računati u finalu. Čeka nas velika utakmica, vidjet ćemo hoćemo li nešto mijenjati. Napravit ćemo analizu protivnika još jednom, dat ćemo svoj maksimum, a vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno", istaknuo je Dalić.

Perišić je potom dobio pitanje o Španjolskoj?

"Hrvatskoj javnosti su možda nepoznati, ali nama nisu. Pripremit ćemo se na najbolji mogući način", istaknuo je Ivan.

Potom obojica dobila pitanje jesu li vježbali penale…

"Nadam se da ćemo sve riješiti u 90 minuta. Kao što je izbornik rekao, navikli smo igrati produžetke i osjećamo se moćno u tih dodatnih 30 minuta, tako da neće biti problema. Penale vježbamo uvijek, zadnja četiri puta izašli smo kao pobjednici i spremni smo za to", istaknuo je Perišić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pokušat ćemo završiti sve u 90 minuta, a bit ćemo spremni i ako dođe do produžetaka. Igrači s klupe jedva čekaju ući i ja u njih vjerujem. Šest od sedam je naš rezultat u produžecima, to pokazuje našu snagu i karakter"; rekao je Dalić.

Dalić je otkrio kako je promijenio mišljenje o Ligi nacija.

"Znate moj stav o ovom natjecanju, no to se promijenilo. Ima značaj. Slijedi nam velika utakmica i napravit ćemo sve. To što su i drugi došli s najjačim reprezentacijama pokazuje kakvo je ovo natjecanje", istaknuo je izbornik.

Potom su se još malo dotaknuli Španjolske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije se promijenio njihov način s novim izbornikom. Kvalitetni i brzi igrači, isti stil, teže igri i dodavanjima. Znamo što nas očekuje, imamo iskustvo iz Kopenhagena kada smo izgubili u produžecima na Euru. Španjolska igra tehnički kompetitivan nogomet, pokušava napraviti višak preko bokova, Morata je opasan u napadu. Sve smo prošli i vidjeli, ako budemo na nivou na kakvom smo zadnjih 10 dana, možemo se adekvatno suprotstaviti reprezentaciji kao što je Španjolska", rekao je Dalić, dok je Perišić dodao:

"Kostur ekipe već je dugo tu, igramo zajedno već skoro 10 godina. Oni imaju dosta mladih igrača, imamo više iskustva od njih. Osvojili smo srebro i broncu, nadamo se da ćemo sutra skupiti snage i otići po ono što nam nedostaje. Protiv Španjolske skoro nitko nije favorit."

Hrvatska će u Rotterdamu opet imati veliku podršku navijača.

"Čuo sam da su naši navijači pokupovali ulaznice, očekujemo dvije trećine stadiona i podršku. Oni nas guraju", rekao je Ivan, dok je Dalić dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako dovedeš 25.000 Hrvata u Rotterdam, onda znaš da vrijediš."

Perišić je potom otkrio kako je teško pobjeći od atmosfere koju stvaraju naši navijači.

"Volim se koncentrirati na utakmicu, ali ne možeš pobijeći od tih video uradaka o navijačima. To ti daje jedan motiv više, nadam se da će sutra to biti pozitivno i da ćemo napokon podići trofej."

Dalić se potom dotaknuo kadra Vatrenih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nažalost smo bez Gvardiola, puno nam fali u obrambenom dijelu. Mislim da reprezentacija zadnjih godina ima kontinuitet i postala je nogometna velesila. Jako poštujemo naš nogomet, naši igrači su sjajni po Europi i Hrvatskoj. Za razliku od 2018. imamo dosta igrača iz HNL-a, što govori o napretku hrvatskog nogometa."

Favorit u finalu?

"Šanse su 50:50. Drugačiije ćemo se postaviti nego u polufinalu, ali ne možemo govoriti o tome tko je favorit. Igračima ću reći da uživaju i da kroz taj užitak i veselje naprave rezultat", rekao je Dalić.

Izbornik je potom progovorio o Modriću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Luka je ozbiljan na svakom treningu i u svakom poslu, to mu se vraća na najbolji mogući način. Naši veterani nas nose, a trofej bi bio kruna za Luku i sve druge. To trebamo učiniti za Luku, Ivana, mene, hrvatske navijače, za sve nas."