'Tolić je pogriješio, ali i shvatio što je napravio'

Izbornik Slovenije Matjaž Kek za portal Net.hr komentirao je nepromišljen potez Marka Tolića u finalu Kupa Slovenije.

Dinamovac na posudbi u Mariboru je u 101. minuti pri rezultatu 0-0 šlampavo, neodgovorno i pomalo bahato izveo kazneni udarac za trijumf protiv Olimpije u Celju, tako da je navijačima Maribora prisjeo dvoboj, a neuspio pokušaj "panenke" glavna je tema u slovenskom nogometu...

"Baš sad čitam u slovenskim medijima ovdje kod nas, tonovi se ipak smiruju, tri dana je prošlo od te reakcije Marka Tolića u tako važnom trenutku, minuti odnosno utakmici, a reakcija je izvedena nekontrolirano i nepromišljeno, onako mladenački u stilu - evo sad ću ja malo pokazati što znam i mogu. Tolić je u toj situaciji malo previše mislio na sebe i htio čak poniziti golmana. To što mu se dogodilo, za Marka je najveća škola koja, ako je pametan, dobro će mu doći u daljnjoj karijeri", kazao je Matjaž Kek čiji intervju za Net.hr prenosimo u cjelosti:

"Marko Tolić je mlad igrač i to je sigurno jedna situacija koja je uzburkala strasti i za svaku reakciju mora čovjek platiti račun. Nogomet u puno slučajeva ne prašta ne promišljenost. Naravno da je zaslužio kritiku i jedan ozbiljan razgovor o tome što je napravio u jednoj tako važnoj utakmici i trenutku, ali isto tako vjerujem da će to pozitivno utjecati na njegovu daljnju karijeru. Što se tiče samih izjava iz NK Maribor, ipak su one već jučer bile korigirane, nekako mirnije, staloženije… "

'Tolić je mlad igrač, klub s njim treba pronaći pravu komunikaciju'

Kek govori:

"Sve to što je bilo rečeno izrečeno je u nekom afektu nakon utakmice, vruće glave. Zvučalo je to dosta ružno, ali Maribor je ozbiljan, velik klub i moje je mišljenje da će ljudi u njemu promijeniti svoje razmišljanje o izbacivanju Marka Tolića, da će pronaći pravu komunikaciju s igračem. Kažem, Marko Tolić je mlad igrač, bio je to nepromišljen, ludo hrabar potez, ali vjerujem u pozitivan rasplet ove situacije koja je izazvala pozornost u Sloveniji i uzburkala duhove."

Matjaž Kek, nadalje, priča kako samo finale nije bilo superkvalitetno igrom i potezima, ali je bilo napeto - "Znate kako su te finalne utakmice dvije podjednake momčadi. Olimpija je zasluženo dobila, ali mogao je i Maribor s tim Tolićevim penalom pobijediti. Puno se toga događalo i na tribinama. Izuzetnu ulogu je imao u finalu i sudac. Da, bilo je to jedno pravo finale, rekao bih spektakl koji je, nažalost, ostao u sjeni Tolićevog poteza. Sad se puno više priča o tome, odnosno o nekim drugim stvarima", ističe Matjaž Kek i naglašava kako za njega to kao trenera što se priča o tim nekim drugim stvarima nije OK, ali tko gubi ima se pravi ljutiti…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Već jučer su izjave od sportskog direktora Marka Šulera bile umjerenije i razumnije glede Marka Tolića. Vjerujem da će se naći prava komunikacija. Nije to što se dogodilo ništa novo, događale su se i prije takve stvari. Ili ispadneš heroj, faca, frajer ili si tragičar. Od junaka do bedaka vam je vrlo tanka linija. Nažalost po Marka, ispalo je za njega loše. Lako je sad pričati i biti general poslije bitke. Treba u tom trenutku stati i puknuti loptu. Volim igrače koji imaju hrabrost, ali ne volim nepromišljene poteze, odnosno kad ističu sebe, a ne igraju i ne reagiraju za kolektiv. Ali, isto tako, fulali su se penali i u važnijim utakmicama. Možda ne na taj način pa je sve to skupa bacilo tako jaku sjenu na utakmicu."

'Marko je shvatio svoju pogrešku'

Keku se jako sviđa izjava Marka Tolića, odnosno to da je shvatio što je napravio, da se posuo pepelom i za njega je to isto potvrda da Marko zna i shvaća svoju pogrešku…

"Treba u karijeri mladi igrač proći i takve situacije kad nije dobro, kad nije lijepo i kad ti nogomet nešto uzme. Uloga trenera je tu bitna i pokazati prstom na jednog, to je u nogometu tako, ali ulog je bio velik pa je razumljiva i prašina. I ja sam nekad znao, kao i svi uostalom, nerazumno, ishitreno reagirati nakon utakmice pa kad se prespava, kad razmisliš, drugačije pričaš. Ljudski je pogriješiti, ali još veća je stvar priznati tu pogrešku, shvatiti što si napravio i pokušati sve da to popraviš. Da, slažem se s vama, žao je i meni Marka, ali opet ponavljam, to će mu biti jedna velika škola, a svaka škola se vrlo skupo plaća."

Kek tvrdi da nikad nije imao slučaj takvog izvođenja penala, ali je imao slučajeve neodgovornih reakcija pojedinaca - "To je uvijek tako, to se događa. Ne, ne mogu vam otkriti koji su to slučajevi bili, neke stvari su samo za svlačionicu, ne želim sad pričati o pojedincima i situacijama gdje i kako".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Matjaž ne voli neodgovornost, nerazumnost, nedisciplinu, takve stvari kod njega ne prolaze i nikad nisu prolazile...

"Ali, isto tako, ponekad volim onako luckaste igrače koji su, onako, malo drugačiji i to sve skupa i apsolutno sam da se neke stvari riješavaju u svlačionici, u klubu, pa da se tek onda izleti s informacijama, izjavama u javnost. U današnje vrijeme teško se neka izjava i reakcija može sakriti od medija i zato treba tu biti pažljiv. Sportskog direktora Marka Šulera poznajem ga osobno i siguran sam da je danas i njegovo razmišljanje, kao i ostalih potpuno drugačije."

Priča ide dalje...

'Mariborčani su provocirali i isprovicirali Vidovšeka, ali…'

"Htio bih naglasiti kako su Mariborčani došli do tog penala malo i provocirajući golmana Olimpije Vidovšeka, mog golmana u reprezentaciji, mladog golmana koji je veliki talent, ali koji je bio dosta nervozan. Uopće nema dileme oko toga da su ga isprovocirali da on u zadnjoj minuti napravi reakciju za penal. I kad dobiješ tu šansu, u utakmici u kojoj nije bilo puno prilika, pa kad je ne iskoristiš i izgubiš trofej, onda je stvar drugačija".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I za kraj Matjaž Kek je kazao:

'Danas su kritike jače, žešće i učestalije, takvo je doba'

"Da je Maribor dobio ne bi bilo takve drame. Dobio bi Marko Tolić po ušima, ali ne bi bila takva reakcija. Nikog se ne smije dizati iznad klub, no, još dvije-tri prospavane noći smirit će se strasti i ući u normalne okvire. To su ti igrači koji u jednom momentu ispadnu face, potkopaju, potezi budu atraktivni, završe na You Tubeu i društvenim mrežama, oni pokažu ma, ali kad se dogodi to što se dogodilo i Marku Livaji, primjerice, na SP-u i sad Toliću, kad im ne prođe plan, e onda se ta ma uvuku nekako, malo ispadne sve to loše. Danas su kritike jače, žešće, nekad su se neke stvari mogle sakriti, proći s manje kritika, ali danas s toliko medija, društvenih mreža, komentara, kamera, sve je teže i više podležno kritikama. Danas treba odgajati mlade igrače na jedan drugačiji način. Morat ćemo se naučiti ponašati drugačije nego prije, jer puno je lakše danas popljuvati nekog, iskritizirati, pisati danima o nečem negativno jer negativno ide bolje od pozitivnog. Marko Tolić još uvijek može napraviti veliku karijeru, ali najbitnije za njega je jedno - da nauči iz ove pogreške. Isto tako, svi zajedno trebaju pronaći normalnu, točnu i uspješnu komunikaciju za dalje".