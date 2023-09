Tomas najavio derbi: 'Po meni ostali su ključni igrači Dinama'

U nedjelju od 21.05 sati na Opus Areni u derbiju sedmog kola HNL-a Osijek će ugostiti Dinamo.

Utakmicu je najavio trener domaćina Stjepan Tomas.

"S jedne strane taj poraz je sigurno šok za Dinamo, fizički su se ispraznili, mentalno je to težak udarac iako će sigurno tražiti iskupljenje i okrenuti se prvenstvu. Ne razmišljamo o njima i kakvi će oni bit, već razmišljamo o sebi i kakvi ćemo biti mi. To je najvažnije od svega. Ako budemo pravi, ako uđemo u utakmicu kako spada i ako budemo imali podršku, sinergiju igrača i tribina, onda to može biti dodatni motiv svima nama da odigramo pravu utakmicu. Već smo pokazali da je tako protiv Adane i ja se nadam da će slična utakmica biti i protiv Dinama", rekao je Tomas, pa dodao:

"Po meni ostali su ključni igrači Dinama a to su Petković i Mišić, a ne bih podcijenio ni ostale igrače. Oni rade prevagu i ako njih uspijemo odsjeći imat ćemo velike izglede. Momčad pripremamo na način da znamo kako ćemo stajati visoko, a kako u srednjem ili niskom bloku, odnosno kada imamo loptu kako pripremati igru, raditi akcije i dolaziti u završnice. Ako to budemo odrađivali kako smo se dogovorili i taktički odradili kroz tjedan, a znajući da je momčad fokusirana na utakmicu i da svaki igrač zna što znači sraz s Dinamom možemo se nadati bodovima."

Uz Tomasa, derbi je najavio i prvi strijelac momčadi Mijo Caktaš.

"Tajna dobre forme? Radili smo naporno na pripremama, odradili dobre utakmice, dobili neke nove igrače, došli na novi stadion i sve skupa odmah bolje izgleda. Zadovoljan sam kako sam ušao u sezonu i nadam se da ću tako nastaviti. Ozljeda? Dobio sam udarac, ali sada je sve ok, spreman sam", rekao je Caktaš pa dodao:

"Atmosfera je odlična, možemo biti zadovoljni kako smo ušli u sezonu. Naravno da nam je žao zbog prosutih bodova u zadnjim minutama kada smo imali dobivene utakmice, ali veseli što stvaramo prigode i zabijamo golove. Nadam se da ćemo protiv Dinama biti pravi u obrani, puno više koncentrirani nego u prijašnjim utakmicama."

