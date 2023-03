Toplak prozvao Ferra: 'On je pojačanje? Da se još mogao povući, otišao bi Torcidi na jug'

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na Maksimiru u susretu 23. kola HNL-a pobijedio Hajduk s uvjerljivih 4-0 te tako pobjegao najbližem pratitelju na čak 11 bodova prednosti. Strijelci su bili Arijan Ademi, Martin Baturina, a dva pogotka je dodao i Luka Ivanušec.

Sam derbi i zbivanja na njemu je komentirao Samir Toplak u emisiji nakon utakmice.

"Šokiran sam s kojom lakoćom je Dinamo ne pobijedio, nego ponizio Hajduk. I to zbog toga što su igrači Hajduka sami sebe ponizili. Izgledali su sporo, teretno, neagresivno, bez volje i želje, a Dinamo je mljeo i mljeo. Nikakve reakcije Hajdukovih igrača nije bilo. Ako nam je ovo derbi između prvog i drugog, onda nam je liga u velikim problemima", rekao je.

'Povukli su se u svoju kućicu'

"Nemojte me zezati. Ovo je Hajduk, kakav je to alibi? Slaven Belupu četvorica kad fale, to je kao kad ih Hajduku nedostaje osam. Dovodili su igrače, imaju roster, Hajduk je veliki klub.

Može se srozati kvaliteta zbog izostanka određenih igrača, ali što je ovo danas bilo? Gdje je volja, želja, agresija? Povukli su se u svoju kućicu i pustili Dinamo da igra. Već dugo nisam vidio takvu utakmicu, šokiran sam i izostanak pojedinaca ne može biti alibi".

'Da se mogao još povući, otišao bi Torcidi na jug'

"Ferro je shvatio svoju ulogu libera kao što se igralo prije 40 godina, da se mogao još povući, otišao bi Torcidi tamo na jug. Nije Ferro kriv nego me fascinira tko je procijenio da je on veliko pojačanje. Pričam s trenerima i svi kažemo da nije to baš pojačanje kako se to u javnosti prezentira.

Ferro je tu već bio i pokazalo se da to nije svemirski igrač, a sad je kao ultrapojačanje. Pa to je vrijeđanje mene kao trenera i svih nas koji smo u nogometu. Vidjeli smo danas da bi se on najradije povukao u kućicu".

"Maksimir ti je zadnja šansa da uhvatiš priključak za prvo mjesto, trebaš iskrvariti. Ja to kod Hajdukovih igrača nisam vidio. Nisam vidio da su htjeli ući u duel. Ne može se tako igrati takva utakmica".

'Kad je nešto dobro, ne diraj!'

"U sportu prostoji pravilo: kad je nešto dobro, ne diraj. Ajmo se vratiti na Dambrauskasa. Izvana je svima nama to bilo iznenađenje, ali mi ne znamo dubinski što se događalo unutra.

Karoglan je bio bez poraza, gradila se neka priča, ali je poslije svake utakmice bio upitnik. Ja sam mislio da se čovjek potvrdio, ali ne znam zbog čega su sumnje uvijek postojale.

Kad dođe novi trener, trebaš prepoznati ekipu. Guardiola se ne treba prilagoditi jer će dovesti što njemu treba i oni će se svi njemu prilagoditi. Ali ovdje je situacija drugačija. Ne možeš ići filozofijom koja ti iz kola u kolo ne pije vodu. Moraš izvući maksimum iz ove ekipe, a to je ono što smo imali prije uz malo nadogradnje. A dogodio se veliki pad.

Tko će preuzeti odgovornost za to? Odluke imaju i odgovornost, treba se nositi s njima. Ima još jedan klub u ligi koji je donosio odluke pa neka se sad nosi s posljedicama. Uvijek su te odluke dobronamjerne, ali kad se pokaže da to nije u redu, onda moraš snositi posljedice".