Treća pobjeda Cityja, PSG deklasirao Milan, Borussia dobila Newcastle u gostima

Aktualni europski nogometni prvak Manchester City upisao je danas i treću pobjedu u skupini G Lige prvaka porazivši na gostovanju Young Boyse sa 3-1.

Spektakularni FNC 13 na rasporedu je 4. studenoga, a revanš Croate i Vase usred Beograda pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

U derbiju večeri PSG je pobijedio Milan sa 3-0, dok je Borussija Dortmund kao gost porazila Newcastle United sa 1-0.

Sve najvažnije u susretu između švicarskog i engleskog prvaka dogodilo se u drugom poluvremenu. City je u prvom poluvremenu imao 74 posto posjeda lopte, međutim nije uspio probiti domaću obranu.

Foto:

Međutim, u nastavku smo vidjeli golijadu. Gosti su poveli u 48. minuti. Ruben Dias je pucao glavom, golman je skrenuo loptu koja se odbila od prečke do Manuela Akanjija, a bivši igrač Basela je zabio "svojim" Švicarcima za 1-0.

No, samo četiri minute kasnije Švicarci su izjednačili brzom kontrom. Meschak Elia je izbio sam ispred Edersona prebacivši ga. "Građani" su stigli do nove prednosti u 67. minuti golom Erlinga Haalanda iz kaznenog udarca, a pobjedu gostiju Haaland je potvrdio u 86. minuti.

Mateo Kovačić je odigrao cijeli susret za City, dok Joško Gvardiol nije ulazio u igru.

U drugom susretu iz ove skupine RB Leipzig je identičnim rezultatom pobijedio Crvenu zvezdu. David Raum je u 12. minuti doveo njemački sastav u vodstvo. Za 2-0 je u 59. minuti fantastično sa 20-tak metara pogodio Xavi Simons.

Beogradski sastav je smanjio u 70. minuti preko Marka Stamenića, no sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Dani Olmo u 84. minuti.

City vodi na ljestvici s devet bodova, RB Leipzig ima šest bodova, a Young Boysi i Crvena zvezda po jedan bod.

U skupini F, tzv "skupini smrti" PSG je na Parku prinčeva deklasirao Milan sa 3-0, dok je u drugom susretu Borussija Dortmund na St James Parku porazila Newcastle United sa 1-0.

PSG je poveo u 32. minuti sjajnim pogotkom Kyliana Mbappea s ruba kaznenog prostora. Na 2-0 je povisio Randal Kolo Muani u 53. minuti, a "točku na i" stavio je Lee Kang-In u 89. minuti. Milan tako niti u trećem susretu nije uspio zabiti gol.

U drugom susretu gledali smo sjajan nogomet, a junak susreta bio je gostujući vratar Gregor Kobel koji je "izluđivao" domaćina. Kada je i on već bio svladan, Borussiju je spašavao okvir gola, u posljednjim minutama susreta "Svrake" su dva puta gađale prečku.

Borussia je zaprijetila već u trećoj minuti, Donyell Malen je pucao, ali je Nick Pope zaustavio njegov udarac. Minutu kasnije uzvratio je Anthony Gordon, ali je i Gregor Kobel bio spreman. Malen i Gordon su pucali i u 10. i 12. minuti, ali bez uspjeha.

Gosti su poveli u završnici prvog dijela nakon brze kontre. Nico Schlotterbeck je odlično dodao u kazneni prostor do Felixa Nmecha koji je pogodio za 1-0. U 53. minuti su "Svrake" imale još jedan zicer, no Kobel je obranio udarac Calluma Wilsona. U 87. minuti Wilson je svladao švicarskog vratara, no pogodio je prečku. Okvir gola je pogodio i Gordon u sudačkoj nadoknadi.

Na ljestvici vodi PSG sa šest bodova, Borussia i Newcastle imaju po četiri boda, a Milan je na dva boda.

U skupini E Celtic i Atletico Madrid su odigrali sjajnu utakmicu koja je na koncu završila 2-2. Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, ali se Atletico oba puta vratio. Ivo Grbić nije branio za goste.

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo

Celtic je poveo već u 4. minuti nakon sjajne akcije. Pogodak je postigao Kyogo Furuhasi nakon sjajne asistencije Matta O'Rileyja.

Atletico je izjednačio u 25. minuti golom Antoine Griezmanna. Francuski napadač prvo nije uspio realizirati jedanaesterac, pogodio je stativu, no lopta se odbila do njega, a iz drugog pokušaja nije promašio.

No, kratko je trajala španjolska radost jer su Škoti tri minute kasnije preko Luisa Palme poveli sa 2-1. Gosti su u 53. minuti uspjeli izjednačiti, Marcos Llorente je probio po desnoj strani, sjajno ubacio do Alvara Morate koji je glavom pogodio za 2-2.

Foto:

U samoj završnici španjolski sastav je ostao s igračem manje nakon što je isključen Rodrigo de Paul.

U drugom susretu Feyenoord je pred svojim navijačima u Rotterdamu svladao rimski Lazio 3-1.

Premda se prvo poluvrijeme u Rotterdamu nije odigralo u žestokom ritmu nešto bolji Feyenoord je sve naplatio s dva pogotka. Meksikanac Santiago Gimenez je pogodio suparničku mrežu u 31. minuti, kada se lijepo oslobodio suparničkog igrača, a u nadoknadi prvog dijela za 2-0 je precizan bio Ramiz Zerrouki.

Utakmica je zaključena u 74. minuti kada je Gimenez zabio svoj drugi pogodak za 3-0. U 83. minuti Lazio je došao do počasnog gola kojeg je s bijele točke dao Pedro. Treba naglasiti kako se na terene vratio hrvatski reprezentativac Luka Ivanušec koji je za Feyenoord zaigrao od 78. minute.

Na ljestvici vodi Feyenoord sa šest bodova, Atletico ima pet bodova, Lazio četiri, a Celtic je osvojio prvi bod.

U skupini H Barcelona je upisala treću pobjedu porazivši Šahtar sa 2-1, dok je u drugom susretu Porto preokretom porazio Antwerp sa 4-1.

U 28. minuti je Fermin Lopez ostao sam, ali je pogodio okvir vrata. Lopta se odbila do Ferrana Torresa koji je iz voleja zakucao u mrežu za 1-0 Barcelone. U 36. minuti je s vrha šesnaesterca pucao Fermin i pogodio za 2-0. Šahtar je došao do zraka te smanjio u 62. minuti kada je strijelac bio Sudakov.

U drugom susretu Antwerp je vodio na poluvremenu, ali je na koncu teško stradao. Antwerp je poveo u 37. minuti preko Alhassana Yussufa, no Portu je bilo dovoljno osam minuta da u drugom dijelu preokrene rezultat. U 46. minuti izjednačio je Evanilson, a u 54. minuti je Stephen Eustaquio zabio za 2-1.

Korak bliže pobjedi gosti su stigli u 69. minuti kada je Evanilson i drugi puta pogodio belgijska vrata, a konačnih 4-1 postavio je Evanilson svojim trećim golom u 84. minuti.

Barcelona na vrhu ljestvice ima devet bodova, Porto ima šest, Šahtar tri, a Antwerp je bez bodova.